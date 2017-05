20 Millionen Fans, 20 Sprachen, 1 Lied - Lidl sagt Danke / Die weltweite Lidl-Facebook-Community erreicht die 20-Millionen-Marke / Lidl bedankt sich bei seinen 20 Millionen Facebook-Fans. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte ... Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Im Mai dieses Jahres hat Lidl die 20-Millionen-Marke über alle Länder-Facebook-Seiten hinweg geknackt. Dies nimmt Lidl zum Anlass, "Danke" zu sagen, und hat sich dafür etwas Besonderes für seine Fans einfallen lassen: Die finnische Sängerin Saara Aalto hat für die Lidl-Fans einen neuen Songtext zur Melodie von "Passengers" Nummer-1-Hit "Let Her Go" aus dem Jahre 2012 geschrieben und eingesungen - und die 20 Sprachen vereint, die in den verschiedenen Lidl-Ländern gesprochen werden.

Qualität und Real-Time-Content

Für Lidl geht es bei der Kommunikation in den Sozialen Medien jedoch nicht nur um Quantität, sondern vor allem auch um den qualitativen Dialog mit Kunden und Fans.

Lidl inspiriert täglich mit Posts rund um Lidl-Produkte, Rezepte oder Aktionen, beantwortet Kundenfragen oder verarbeitet Kundenfeedback. Lidl Deutschland macht in jüngster Zeit immer wieder durch seinen kreativen Realtime-Content auf sich aufmerksam. Diese Posts, die beispielsweise aktuelle Social-Media-Trends aufgreifen, kommen besonders gut bei der jungen Zielgruppe an und sorgen für ein nachhaltig positives Image bei den Social-Media-affinen Kunden. Das Wachstum der Lidl-Community zeigt, dass das Unternehmen damit den richtigen Ton in der Kundenkommunikation trifft. In Deutschland hat Lidl mit über 2,3 Millionen Fans die größte Community aller Lidl-Länder.

Die Studie "Lidl No. 1 Food Retailer on Facebook in Europe" der Social-Media-Agentur Socialbakers zeigt: Niemand kann auf dem sozialen Netzwerk mit Lidl mithalten. Im Vergleich mit den Wettbewerbern hat Lidl nicht nur die meisten Facebook-Fans aller Lebensmittelhändler, auch die Zahl an Interaktionen in Form von Kommentaren oder Reaktionen auf die Posts ist am höchsten - mit großem Abstand.

Weitere Informationen zur Studie unter: https://sbks-www.s3.amazonaws.com/www/storage/www/files/Lidl-2017.png

Saara Alto singt den Lidl-Dank an die Fans

Die dreißigjährige Sängerin ist bereits seit Langem in Finnland bekannt und hatte 2017 ihren internationalen Durchbruch. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten internationalen Album gemeinsam mit "Xenomania" und "Metrophonic", den Teams, die für die weltweiten Hits von Kylie Minogue und Cher verantwortlich sind.

Vorher wird jedoch der Lidl-Song am 23. Mai seine Online-Premiere auf den Facebook-Seiten und YouTube-Kanälen aller Lidl-Länder feiern. https://youtu.be/7YnkCWg3utU

Das Singen fiel der Zweitplatzierten von "X Factor UK 2016" leicht. 20 Sprachen in einem einzigen Lied unterzubringen - das kann sogar eine erfahrende mehrsprachige Sängerin ins Schwitzen bringen. "Musik, Sprachen und verschiedene Kulturen sind meine Leidenschaft, deshalb war ich begeistert davon, in 20 Sprachen zu singen", erklärt Aalto. "Als Lidl mich fragte, schaute ich durch ihre Facebook-Seiten aus Europa und wusste sofort, dass ich das unbedingt machen möchte. Mir gefiel die Art der Interaktion zwischen Lidl und den Fans, der Ton war immer freundlich und nett, fast zwanglos, genau wie ich es mit meinen eigenen Fans halte", so die Dreißigjährige.

