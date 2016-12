Kölnische Rundschau: Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki in der Kölnischen Rundschau: "Ich fahre gerne schnell." Ein Gespräch über Autofahren, Techno-Musik und Fluchen am Steuer

Köln (ots) - In einem ungewöhnlichen Interview mit der Kölnischen Rundschau hat der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, berichtet, dass er beim Autofahren gut entspannen könne. Er lege pro Jahr rund 40.000 Kilometer zurück, meist werde er gefahren, aber er sitze auch gerne selbst hinter dem Steuer. "Dann genieße ich die Fahrt und relaxe dabei. Ich fahre auch gerne schnell." Er höre gerne klassische Musik, beim Autofahren wirke diese auf ihn aber einschläfernd. Er lege daher lieber "Hammer-Musik, also Techno" ein. Für dienstliche Fahrten steht dem Kardinal ein Audi A6 zur Verfügung, privat wäre für ihn ein SUV eine "verlockende Alternative", berichtet der 60-Jährige. Schon wegen des bequemeren Ein- und Aussteigens. In Köln ist der Kardinal übrigens auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs, die Co2-Bilanz sei ihm wichtig. Noch ein Geheimnis verriet Woelki: Auch ein Kardinal dürfe hinter dem Steuer schon mal fluchen.

