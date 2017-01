2 weitere Medieninhalte

Lidl Deutschland führt als erster Händler die Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" für Frischmilch in Bayern ein / Die Frischmilch der regionalen Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern" trägt die Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - 82. Internationale Grüne Woche in Berlin - Lidl präsentiert weiteren Meilenstein bei regionaler Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern"

- Lidl erweitert Zusammenarbeit mit Deutschem Tierschutzbund - Tierwohl und nachhaltige Bewirtschaftung im Fokus - Rund 14 Millionen Euro Mehreinnahmen für teilnehmende Landwirte

Qualität und verantwortungsbewusstes Handeln haben bei Lidl oberste Priorität. Daher führt das Unternehmen ab Januar 2017 für die Frischmilch der regionalen Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern" die Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes ein. Perspektivisch sollen alle Molkereiprodukte von "Ein gutes Stück Bayern" mit der Premiumstufe gekennzeichnet werden. "Wir freuen uns, dass Lidl als erster Partner die Zusammenarbeit bestätigt hat und bereits erste Produkte mit der Premiumstufe unseres Tierschutzlabels 'Für Mehr Tierschutz' auf dem Markt hat. Verbraucher haben damit eine Kaufalternative und können sich beim Einkauf bewusst für mehr Tierschutz entscheiden. Mit dem Einstieg ins Tierschutzlabel geht Lidl einen richtigen Schritt und gibt ein Signal auch an andere Handelsunternehmen, ebenfalls mehr Tierschutz in den Märkten zu ermöglichen", erklärt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Lidl Deutschland setzt damit ein klares Signal auf dem Weg zum nachhaltigsten Discounter in Deutschland. "Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber Mensch und Umwelt - und dazu gehört für uns auch der Einsatz für mehr Tierschutz", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. Auf der 82. Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 20. bis 29. Januar 2017 stellt Lidl die Weiterentwicklung von "Ein gutes Stück Bayern" vor. In der Messehalle 22 B, der "Bayernhalle", Stand C 248, können sich die Besucher über die in Bayern beliebte Lidl-Eigenmarke informieren.

Lidl erweitert Zusammenarbeit mit Deutschem Tierschutzbund

Für Lidl ist die sukzessive Umstellung der Milchprodukte von "Ein gutes Stück Bayern" auf die Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund. "Das Tierschutzlabel nutzt sowohl den Tieren als auch den Verbrauchern. Die Milchkühe leben unter verbesserten Haltungsbedingungen, unsere Kunden erhalten eine Orientierungshilfe beim Einkauf und haben die Wahl", ergänzt Jan Bock. Bei Hähnchenfleisch führt der Händler bereits Produkte, die mit der Einstiegsstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" gekennzeichnet sind. In bundesweit rund 2.900 Filialen bietet Lidl Deutschland das "Ganze Hähnchen" mit dem Siegel des Deutschen Tierschutzbundes an. Seit Mitte August 2016 hat das Unternehmen in den bayerischen Lidl-Filialen das Geflügelsortiment mit der Einstiegsstufe des Labels erweitert. In Teilen von Nord- und Mitteldeutschland führt Lidl zudem regionale Eier aus Freilandhaltung mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz".

Tierwohl und nachhaltige Bewirtschaftung im Fokus

Heimische Lebensmittel in hoher Qualität, mehr Transparenz von der Erzeugung bis zur Produktion, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu den Milchbauern - das ist der Anspruch der Lidl-Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern", die 2009 unter dem Motto "Das Beste aus Bayern für Bayern" entstand. Bereits seit Einführung der Marke liegt der Fokus bei "Ein gutes Stück Bayern" auf Tierwohl, einer nachhaltigen Bewirtschaftung sowie Stärkung bayerischer Familienbetriebe.

Die teilnehmenden Landwirte haben sich von Beginn an verpflichtet, die Milchkühe gentechnikfrei zu füttern und artgerecht mit großzügigem Platzangebot im Laufstall, regelmäßiger Klauenpflege sowie ganzjährig ohne Anbindehaltung zu halten. Im Rahmen der Weiterentwicklung der regionalen Lidl-Eigenmarke haben die Milchbauern diverse weitere Tierwohlmaßnahmen wie eine wiederkäuergerechte Fütterung, homöopathische Behandlungsmethoden oder einen Laufhof eingeführt. Abhängig von der gelieferten Milchmenge werden von den Milcherzeugern zudem ökologische Ausgleichsflächen für ein ungestörtes Aufwachsen von Rehkitzen, Feldhasen und Vögeln zur Verfügung gestellt, ebenso wie Ackerflächen zur Anlage von Blühstreifen für Bienen und seltene Insekten. Mit Einführung der Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" sorgen die Bauern darüber hinaus für ein zusätzliches Angebot an Fress- und Liegeplätzen sowie für den Zugang zu einer Weide. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung von "Ein gutes Stück Bayern" ist ausschlaggebend für die Zertifizierung mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz".

Rund 14 Millionen Euro Mehreinnahmen für teilnehmende Landwirte

Für die Erfüllung der weiterführenden Anforderungen haben die Bauern im Jahr 2016 über 5,7 Cent je erzeugtem Kilogramm Milch mehr erhalten. So hat das Unternehmen im Rahmen von "Ein gutes Stück Bayern" bereits rund 14 Millionen Euro an die teilnehmenden Landwirte ausgeschüttet. "Die Milchprodukte unsere Marke 'Ein gutes Stück Bayern' stehen für Tierwohl und Nachhaltigkeit - sei es auf ökologischer, sozialer oder ökonomischer Ebene. Daher freuen wir uns besonders, dass unsere Bemühungen durch das Tierschutzlabel 'Für Mehr Tierschutz' auch für unsere Kunden sichtbar werden", sagt Jan Bock.

Über Lidl

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über 20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell