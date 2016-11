Weihnachten ist für alle - Lidl auch / Für weniger Stress und mehr Gelassenheit: Mit Santa Clara stellt Lidl die Frauen in den Mittelpunkt seiner Weihnachtskampagne

1 weiterer Medieninhalt

Neckarsulm (ots) - Die neue internationale 360-Grad-Kampagne von Lidl gibt Weihnachten mit Santa Clara ein weibliches Gesicht und greift damit die aktuelle Gleichstellungsdebatte auf. In diesem Jahr wird Santa Claus von Santa Clara abgelöst. Der coole Weihnachtsengel in blauem Cape ist die neue Botschafterin für ein fröhliches, entspanntes Weihnachtsfest, bei dem alle mit anpacken. Santa Clara ist ein Geschenk an diejenigen, die bisher den größten Teil des Festes organisieren und dafür ein offizielles Dankeschön verdienen - die Frauen. Damit möchte Lidl zeigen, dass das Fest der Liebe für alle da ist und nicht perfekt sein muss.

Lidl-Studie zum Weihnachtsfest

Laut der von Lidl beauftragten Nielsen-Studie sind es Frauen, die zum Weihnachtsfest den Löwenanteil der Aufgaben bewältigen: 66 Prozent organisieren die Feier, 75 Prozent besorgen die Geschenke und sogar 78 Prozent sind für das Dekorieren zuständig. Daher verbinden 55 Prozent der Frauen in Deutschland Weihnachten mit Stress. Lidl ist für mehr Gleichberechtigung beim Fest. "Wenn Weihnachten stressfreier ist, haben alle noch mehr Freude und das Fest der Feste ist am Ende wirklich für alle da", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. "Deshalb möchten wir in diesem Jahr mit unserer Weihnachtskampagne ein neues Bewusstsein schaffen für die Leistung, die an Weihnachten erbracht wird, einfach mal 'Danke' sagen und dafür sorgen, dass alle mit anpacken."

Es muss nicht immer perfekt sein

Der Großteil des Stresses zu Weihnachten wird durch die Vorbereitungen verursacht. Das ist allerdings gar nicht nötig. Lidl zeigt mit der Kampagne, dass das Fest nicht durch eine lange Planung perfekt wird, sondern durch die Menschen, mit denen wir gemeinsam feiern. Da es allerdings auch nicht ganz ohne geht, bietet Lidl mit seinem umfangreichen Sortiment und seiner hochwertigen Aktionsware jedoch genau das, was zum Fest benötigt wird - kleine Zeitersparnisse inklusive. So können die Kunden bei einem entspannten Einkauf bei Lidl beispielsweise auf fertigen Entenfond oder bereits gerollte Klöße für das Weihnachtsmenü zurückgreifen. Moderne Santa Claras liefern unter dem Hashtag #santaclara auf ihren Blogs und Social Media-Kanälen Tipps und Tricks für ein entspannteres Weihnachtsfest.

Internationale 360-Grad-Kampagne

Mit der frechen und außergewöhnlichen Kampagne, die gezielt mit überalterten Klischees und der gesellschaftlichen Debatte um Gleichberechtigung spielt, möchte Lidl mit den immer gleichen, austauschbaren Werbebotschaften üblicher Weihnachtsspots aufräumen. Auch von der Tonalität unterscheidet sich die Kampagne mit der Kernbotschaft "Weihnachten ist für alle. Lidl auch." deutlich von anderen. Dadurch gelingt es dem Lebensmittelhändler etwas Neues, Aufregendes zu zeigen.

Im Fokus der integrierten Kommunikationskampagne, die in 19 Ländern ausgerollt wird, steht das Online-Video (https://www.youtube.com/watch?v=gSOwOJyol4k). Neben der TV- und Online-Präsenz wird die Kampagne auch kontinuierlich über den Hashtag #santaclara über alle Social Media-Kanäle, Printmedien und in den Filialen gespielt. Eigens für die Kampagne wurde das Lied "#santaclara" komponiert. Die 23-jährige Hamburger Newcomerin Emily Roberts singt die von BMG vermarktete Hymne für die wahren Heldinnen, die Weihnachten zu dem machen, was es ist - ein wunderschönes Fest voller Liebe und Freude.

Die Hamburger Agentur Überground zeichnet für die Kreation verantwortlich, die PR- und Influencerkampagne setzt haeberlein & mauerer um. Komponiert wurde das Lied "#santaclara" von ZWEImusic.

