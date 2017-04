Biennale-Chefin Christine Macel in Lufthansa Exclusive: "Wir müssen lernen, die Ängste in unseren Gesellschaften zu artikulieren"

Hamburg (ots) - Christine Macel kann gar nicht genug bekommen von der Kunst: Neben ihrer Arbeit als Chefkuratorin des Centre Pompidou in Paris leitet sie in diesem Jahr das größte Kunst-Event der Welt, die Biennale in Venedig. Ein aufreibender Zusatzjob: Nur sechs Monate hatte die 48-jährige Französin Zeit, um die 120 Künstlerinnen und Künstler für die zentrale Schau der Biennale zu finden.

Dass sie jemals so viel arbeiten würde, konnte sich Christine Macel am Ende der 1980er Jahre, als sie mit ihrem Kunststudium begann, nicht vorstellen: "Am liebsten hätte ich mein ganzes Leben lang immer nur studiert", sagt sie im Gespräch mit Lufthansa Exclusive (Mai-Ausgabe). Doch es kam anders. Nach ersten Berufserfahrungen im Kultusministerium und als Lehrkraft an der Schule des Louvre wurde sie mit gerade einmal 31 Jahren Chefkuratorin in Frankreichs bekanntestem Museum für Gegenwartskunst.

Ihre Rolle bei der Biennale sieht Macel nicht als die der mächtigen Chefin, sie betrachtet sich vielmehr als Fan und Helferin. Und sie weigert sich, ein dezidiertes Motto als Rahmen für das Kunst-Großereignis zu nennen: "Ein Thema zu setzen, das empfinde ich als redundant, sowohl für die Künstler als auch für mich. Ich will die Aussagen der Künstler nicht missbrauchen. Ich möchte ihnen nur den Raum für ihre Arbeit schaffen. Wenn ich das Künstleruniversum ins Zentrum stelle, reflektiert das alle Dinge, die Künstler beschäftigen, auch das Politische." Ihr Vorstellung von Kunst erklärt sie folgendermaßen: "Für mich kann Kunst die Welt nicht retten. Das war ein Traum der Moderne, aber der ist gescheitert. Für mich ist Kunst der Ort, an dem man die Welt neu erfinden kann. Es ist ein Ort der Freiheit, nicht für Veränderungen."

