Andrea Bergs "Seelenbeben" als limitierte Edition mit 8 Briefmarken

Ab 7. November 2016 in jeder Postfiliale und im Post-Onlineshop

Wien (ots) - Die erfolgreiche deutsche Schlagersängerin Andrea Berg hat heuer im Frühjahr ihr 15. Studioalbum "Seelenbeben" herausgebracht und ist derzeit mit diesem Album auf Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Andrea Berg hat bereits sieben Echos, sechs Goldene Stimmgabeln, drei Kronen der Volksmusik- und den Bambi-Award sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen als Sängerin verliehen bekommen.

Ihr Album "Seelenbeben" hat folgende Prämierungen erhalten:

? 3-fach Gold in Deutschland ? Platin in Österreich ? erfolgreichstes aller Alben in den Media Control-Charts im Jahr 2016

Nun erscheint am 7. November die vielfach ausgezeichnete CD in einer limitierten Edition mit acht Briefmarken exklusiv bei der Österreichischen Post. Die im Booklet enthaltenen Marken mit Nominalen von 0,68 und 0,80 Euro, zeigen ausgewählte Motive der Künstlerin und machen die CD somit zum absoluten "Must-have" für jeden Fan. Inklusive der Briefmarken im Wert von 5,92 Euro ist das Produkt um 22,90 Euro in allen Filialen der Österreichischen Post sowie im Online Shop www.post.at erhältlich.

