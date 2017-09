WAZ: Allesfresser - Kommentar von Matthias Korfmann zum Streit in der AfD

Essen (ots) - Hassbotschaften, Tabubrüche, Hetze gegen Andersdenkende und Zuwanderer - mit dieser schlimmen Mixtur gehen Teile der AfD ungeniert auf Stimmenfang. Besonders im Osten verfängt diese Strategie, aber nicht nur dort. Aus einer zunächst "nur" Euro-kritischen Partei wurde nach und nach eine, in der völkisch-nationalistische Äußerungen normal sind. Anders gesagt: Parteigründer Bernd Lucke hat - ohne dies zu wollen - ein Monster erschaffen. Dieses Monster frisst alles, was ihm in den Weg kommt, sogar die eigenen Anhänger.

Frauke Petry und Marcus Pretzell haben ihren Anteil an dieser Entwicklung, nun aber ergreifen sie die Flucht, weil sie wissen, dass der "moderate" Flügel in der AfD wohl keine Chance mehr hat. Die Partei zerlegt sich, häutet sich, bekämpft sich, und am Ende kommt immer nur etwas noch Schlimmeres heraus. Die Wähler der AfD hat dieser rüde Umgang und der Hang zur Intrige nicht abgeschreckt. Vielleicht - und hoffentlich - werden sie ja nachdenklich, wenn sie die Auflösungserscheinungen der AfD in den Parlamenten sehen. Frauke Petry setzt sich schon am Tag nach ihrer Wahl ab. Ein eigenartiger Rekord.

