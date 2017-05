WAZ: Thyssen-Krupp plant den Bau eines neuen Werk in NRW

Essen (ots) - Thyssen-Krupp plant den Bau eines neuen Werks der Stahlsparte in Nordrhein-Westfalen. "Wir überlegen, eine neue Anlage in NRW zu bauen", sagte Stahlchef Andreas Goss der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). Es gehe um ein Werk für die Veredelung von Stahl für die Automobilindustrie. "Die Nachfrage nach feuerverzinktem Material ist sehr hoch", sagte Goss. "Wir prüfen gerade, ob und wo diese neue Anlage entstehen könnte. Dabei geht es um eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe, die Arbeitsplätze schaffen würde."

