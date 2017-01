Wigald Boning feiert 50. Geburtstag: Der Komiker und Musiker erkundet geschichtliche Orte und deren Vergangenheit für den TV-Sender HISTORY

TV-Star und Geschichtsfan Wigald Boning feiert am 20. Januar seinen 50. Geburtstag. Das Foto zeigt Wigald Boning bei einem Pressetermin zur HISTORY-Eigenproduktion "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" in Hamburg: Honorarfreie Verwendung zur Berichterstattung bei Nennung des Senders und Serientitels (Quelle: PR/HISTORY/Getty/Augustin). ... Bild-Infos Download

München (ots) -

- Für die Dreharbeiten der HISTORY-Eigenproduktion "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" reiste der Hobbyforscher im vergangenen Jahr quer durch Deutschland und nach Tschernobyl

- Wiederholung der sechs halbstündigen Folgen noch bis zum 12. Februar immer sonntags um 22.10 Uhr auf HISTORY

Der Musiker, Komiker und Moderator Wigald Boning wird am 20. Januar 50 Jahre alt. Für eines seiner aktuellsten TV-Projekte, die HISTORY-Eigenproduktion "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger", begab er sich zusammen mit dem YouTuber Fritz Meinecke an historische Orte und zeigte damit, dass Geschichte eine weitere seiner Leidenschaften ist. Ausgestattet mit Rucksack, Zelt und jeder Menge Neugier versuchten sie, der Vergangenheit der Orte auf die Spur zu kommen.

Für die Dreharbeiten des Doku-Formats "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" reisten sie beispielsweise nach Tschernobyl in der Ukraine, wo sie die verstrahlte Sperrzone rund um den 1986 havarierten Atomreaktor erkundeten. Weitere Drehorte waren eine verlassene Tuberkuloseklinik in Bad Berka (Thüringen), die ehemalige Heeresversuchsanstalt der Nazis in Peenemünde (Usedom), die frühere nationalpolitische Lehranstalt und spätere SED-Parteischule in Ballenstedt (Harz), das Waldgebiet Schorfheide bei Berlin, das Erich Honecker als Jagdareal diente, sowie das ehemalige Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen.

HISTORY zeigte die TV-Weltpremiere ab dem 13. November 2016. Die Wiederholungen der sechs halbstündigen Episoden sind noch bis zum 12. Februar 2017 immer sonntags um 22.10 Uhr auf HISTORY zu sehen.

HISTORY Deutschland realisierte "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" in Zusammenarbeit mit der Schwarzbild Medienproduktion. Auf Senderseite ist Emanuel Rotstein für die Produktion verantwortlich, auf Seiten der Produktionsfirma Elmar Steege und Tim Horlacher. Regie führten Elin Carlsson und Erik Waechtler.

Weitere Informationen: www.history.de/geschichtsjaeger / www.facebook.com/history

Pressekontakt:

Original-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell