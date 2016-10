Ökumenische Pilgerreise ins Heilige Land beginnt am Wochenende/ Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD in Israel und Palästina

Hannover (ots) - Am kommenden Sonntag (16. Oktober 2016) beginnt die Pilgerreise von jeweils neun Mitgliedern des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz ins Heilige Land. Diese erste gemeinsame Reise beider Kirchen endet am 22. Oktober 2016 unmittelbar vor Beginn des Reformationsjahres 2017.

Jeder Reisetag steht unter einem biblischen Leitwort und unterstreicht so den besonderen Charakter als geistliche Reise. Neben Stationen rund um den See Genezareth stehen Bethlehem und Jerusalem im Mittelpunkt der Pilgerfahrt, die insbesondere durch Gebetszeiten, Bibelarbeit und Gottesdienst geprägt sein wird. Außerdem wird es einen Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sowie politische Gespräche geben.

Die Pilgerreise versteht sich als gemeinsamer Auftakt zu dem zwischen beiden Kirchen verabredeten Christusfest. Auf den Spuren Jesu führt sie an die gemeinsamen christlichen Ursprungsorte und bringt so die Verbundenheit im Glauben zum Ausdruck.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, informieren über Eindrücke der Pilgerreise in einem Pressegespräch am

Freitag, den 21. Oktober 2016

um 15.00 Uhr im Notre Dame Center of Jerusalem (gegenüber dem New Gate an der Stadtmauer Jerusalems).

Teilnehmer der Reise vonseiten der EKD sind: Ratsvorsitzender der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm (München), Stellv. Ratsvorsitzende Präses Annette Kurschus (Bielefeld), Präses der Synode der EKD Dr. Irmgard Schwaetzer (Berlin), Bischöfin Kirsten Fehrs (Hamburg), Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg), Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt (Tübingen), Prof. Dr. Jacob Joussen (Düsseldorf), Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Ingelheim) und Direktorin Marlehn Thieme (Bad Soden) sowie der Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD, Dr. Thies Gundlach.

Teilnehmer der Reise vonseiten der Deutschen Bischofskonferenz sind: Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx (München und Freising), Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch (Freiburg), Bischof Dr. Stephan Ackermann (Trier), Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück), Bischof Dr. Gerhard Feige (Magdeburg), Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Weihbischof em. Dr. Hans-Jochen Jaschke (Hamburg) und Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger (Hildesheim) sowie der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, P. Dr. Hans Langendörfer SJ.

Hinweise:

Zur Planung bitten wir um Anmeldung für das Pressegespräch mit einer formlosen Email an pressestelle@dbk.de.

Eine Programmübersicht der Reise finden Sie auf der jeweiligen Homepage von EKD und DBK. Teile davon sind für Medienvertreter nach Anmeldung über pressestelle@dbk.de zugänglich.

Auf den Internetseiten www.dbk.de und www.ekd.de werden während der Reise Fotos und biblische Impulstexte der Delegation, soweit vorhanden, bereitgestellt.

Hannover, 13. Oktober 2016

