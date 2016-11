DAS GOLDENE LENKRAD 2016: Die besten Autos des Jahres ausgezeichnet

Berlin (ots) - BILD am SONNTAG und AUTO BILD vergeben Automobil-Preis in sieben Kategorien / DAS GOLDENE EHRENLENKRAD für Mary Barra / Zwei neue Auszeichnungen: "Alternative Antriebe" und "Das schönste Auto"

Am Dienstagabend, 8. November 2016, verliehen BILD am SONNTAG, Deutschlands größte Sonntagszeitung, und die europäische AUTO BILD-Gruppe zum 41. Mal DAS GOLDENE LENKRAD an die besten Automobil-Neuheiten des Jahres. Der international begehrte Preis wurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Leben gerufen und ist heute Europas wichtigste Auszeichnung der Automobilbranche.

Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, begrüßte die Gäste und sagte: "Die Digitalisierung transformiert seit Jahren auch die Automobilbranche. Die Fragen, mit denen sich die Hersteller beschäftigen, erinnern mich an die Diskussionen der Verleger: werden wir zu Lieferanten der Technologie-Plattformen, wem gehören die Daten, wer hat den Zugang zum Kunden? Medien und Automobilbranche könnten versuchen, auf manchen Feldern gemeinsame Antworten zu finden."

Am Abend nahmen die Top-Manager der Autoindustrie die Auszeichnungen im Berliner Axel-Springer-Haus entgegen, darunter auch Tesla-CEO Elon Musk. Nachdem Musk im Jahr 2014 persönlich DAS GOLDENE EHRENLENKRAD erhielt, nahm er in diesem Jahr erstmals ein GOLDENES LENKRAD für ein Tesla-Auto, den Tesla Model X, entgegen. Die Laudatio auf die Gewinnerin des GOLDENEN EHRENLENKRADS, Mary Barra, hielt Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, die per Videobotschaft gratulierte. Die Preisvergabe fand im Rahmen einer Verleihung mit rund 200 Gästen aus der Automobilbranche, Medien und Politik statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Barbara Schöneberger.

Zur Wahl standen in diesem Jahr 24 Auto-Neuheiten in sieben Kategorien.

Die Sieger:

- Klein- und Kompaktwagen: Renault Mégane - Kompakte SUV: Audi Q2 - Große SUV: Tesla Model X - Mittel- und Oberklasse: Jaguar XF - Sportwagen: Audi A5 Coupé - Alternative Antriebe: BMW i3 - Das schönste Auto: Alfa Romeo Giulia

Die Gewinner des GOLDENEN LENKRADS wurden von einer unabhängigen Jury gekürt - darunter Connectivity-Experten, Designer, Prominente, Techniker, Vielfahrer, Rennfahrer, sowie die Chefredaktionen von BILD am Sonntag und der europäischen AUTO BILD-Gruppe.

Die Leser beider Titel hatten in einer Vorauswahl aus den Auto-Neuheiten ihre Favoriten gewählt. Die Finalisten-Fahrzeuge wurden von den Juroren im Anschluss vier Tage auf dem italienischen Pirelli-Testgelände in Balocco geprüft und bewertet.

DAS GOLDENE EHRENLENKRAD erhielt in diesem Jahr General Motors-Chefin Mary Barra. Die Auszeichnung für besondere Verdienste um das Automobil nahm Barra persönlich in Berlin entgegen.

Über DAS GOLDENE LENKRAD

BILD am SONNTAG und die AUTO BILD-Gruppe zeichnen 2016 zum 41. Mal die besten Auto-Neuerscheinungen des Jahres mit dem GOLDENEN LENKRAD aus. Der international begehrte Autopreis wurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Leben gerufen und seitdem jährlich vergeben. Seit 1983 gibt es darüber hinaus DAS GOLDENE EHRENLENKRAD für außergewöhnliche Leistungen in der Automobil-Branche. Axel Springer selbst übergab 1983 das erste Ehrenlenkrad an Henry Ford II, Gründerenkel und ehemaliger Präsident der Ford Motor Company.

