Köln (ots) - JTI (Japan Tobacco International) bringt im Mai ein neues "Dampf"-Produkt auf den deutschen Markt - die Logic PRO. Die innovativen Produkte der Marke Logic stehen für modernes Design, einfache Handhabung und höchste Qualität: "Logic - it's that simple". Mit einem leistungsstarken Akku sowie leicht austauschbaren Kapseln bietet Logic PRO alle Vorteile eines Tanksystems und sorgt für ein intensives "Vape"-Erlebnis.

Logic PRO ist ab sofort im Handel und online erhältlich. Die neue E-Zigarette wird im Starter Kit mit einer wiederaufladbaren 650mAh-Batterie und einem USB-Ladegerät angeboten (UVP 17,90 EUR). Die passenden Logic PRO Caps sind separat zu je 3 Stück (UVP 5,90 EUR) verfügbar in den Geschmacksrichtungen Regular Flavor (18 mg/ml Nikotin), Watermelon Flavor (18 mg/ml Nikotin) und Cherry Flavor (18 mg/ml Nikotin). Die hochwertigen E-Liquids werden ausschließlich in Europa produziert. Sie sind leicht austauschbar ohne auszulaufen und erfüllen den bekannten JTI Qualitäts-Standard. Weitere Informationen unter logicvapes.com.

Der deutsche E-Zigaretten-Markt ist der fünftgrößte weltweit und der drittgrößte in Europa. Fast 100 Prozent der E-Zigaretten-Konsumenten sind aktuelle und ehemalige Tabakraucher. 97 Prozent der aktuellen Verbraucher konsumieren parallel Tabakprodukte. Bundesweit verzeichnet Deutschland bereits 1,2 Millionen "Dampfer" - mit wachsender Tendenz. Mit Logic Curv und Logic PRO prägt JTI diesen Trend mit.

*JTI Marktforschung und Ipsos Study 2016.

JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe, eines der weltweit führenden Tabakunternehmen. JTI produziert und vertreibt internationale Marken wie Winston, Camel, Benson & Hedges und American Spirit. JTI ist zudem im Bereich der E-Zigaretten und mit "heat not burn" Produkten (Tabak der erhitzt, aber nicht verbrannt wird) am Markt vertreten. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. Mit einem Nettoumsatz von USD 10.5 Milliarden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 ist JTI in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com/Germany.

