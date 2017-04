Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir verleiht Chemie³-Nachhaltigkeitspreis/124 Auszubildende der hessischen Chemie beteiligten sich an dem Wettbewerb

Wiesbaden (ots) - Als Schirmherr des zweiten Chemie³-Nachhaltigkeitspreises für junge Menschen in Hessen ehrte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die drei Gewinner im Wettbewerb bei der heutigen Preisverleihung in der Kletterhalle Nordwand in Wiesbaden. Den ersten Preis erhielt die Georg Börner GmbH & Co. KG aus Bad Hersfeld, der zweite Platz ging an die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH aus Frankfurt am Main. Mit dem dritten Preis wurde ein Team der CSL Behring GmbH aus Marburg ausgezeichnet.

"Die große Beteiligung der hessischen Auszubildenden an dem Chemie3-Nachhaltigkeitswettbewerb zeigt, dass die junge Generation ihre Zukunft aktiv mitgestalten möchte und sich Gedanken um Nachhaltigkeitsaspekte macht", so Al-Wazir. "Über dieses Engagement, das sich in den zahlreichen und sehr kreativen Einreichungen ausdrückt, freue ich mich besonders. Auch für die Landesregierung ist das Thema Nachhaltigkeit von besonderer Relevanz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Im gerade verabschiedeten Klimaschutzplan für Hessen hat die Landesregierung dazu 140 konkrete Maßnahmen erarbeitet. Nur wenn wir Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringen und nicht als Gegensatz verstehen, können wir Hessen zukunftsfähig machen." Der Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI Hessen), der Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V. (HessenChemie) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Hessen-Thüringen (IG BCE Hessen-Thüringen) vergeben alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitspreis an Auszubildende, der in diesem Jahr unter dem Motto "Industrie 4.0 - Digitalisierung aus der Perspektive der Jugend" stand. Dieses Jahr beteiligten sich 23 Gruppen mit 124 Auszubildenden aus ganz Hessen.

Die Preisträger des Wettbewerbs

Mit dem ersten Preis und einem Preisgeld von 1.500 Euro wurde das Team aus sieben Auszubildenden der Georg Börner GmbH & Co. KG ausgezeichnet. Die jungen Frauen und Männer befinden sich in der Ausbildung zum Industriemechaniker, Elektriker und Industriekaufmann. Das Team hatte eine Skulptur in Form eines Kopfes eines Hybrid-Wesens zum Wettbewerb eingereicht. Die Plastik verdeutlicht, dass Mensch und Maschine in Zukunft Hand in Hand zusammenarbeiten. Aus der Perspektive des Hybrid-Wesens zeigten die Jugendlichen darüber hinaus in einem Video, wie sich unter anderem die Lagerhaltung im eigenen Unternehmen durch den Einsatz von Drohnen und der Vernetzung mit dem Warenwirtschaftssystem weiterentwickelt.

Das zweiköpfige Team der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH erhielt den zweiten Platz mit einem Preisgeld von 1.000 Euro. Die beiden angehenden Chemielaboranten zeigten am Bespiel der nachhaltigen Palmöl-Produktion, wie eine nachhaltige Entwicklung mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Vernetzung gelingen kann. Insbesondere hat die Jury das Aufzeigen der komplexen Zusammenhänge der Interaktion von Produktionsprozessen, Kunden und Mitarbeitern überzeugt. Als direkte Aktion sieht das Team die Überprüfung der vom eigenen Unternehmen bezogenen Produkte sowie eine gezielte Schulung der Mitarbeiter bezogen auf die Nutzung von zertifiziertem Palmöl im Unternehmen und im Alltag.

Mit dem dritten Platz und einem Preisgeld von 500 Euro wurde das Team der CSL Behring GmbH ausgezeichnet. Die fünf jungen Erwachsenen in der Ausbildung zum Biologielaboranten haben sich mit dem eingereichten Exponat konkret mit dem Thema einer nachhaltigen Entwicklung im direkten Unternehmensumfeld auseinandergesetzt. Dargestellt wurden die verschiedenen Unternehmensbereiche, die über Zahnräder verbunden sind und sich nur gemeinsam bewegen. Durch die Einrichtung einer sogenannten "GreenZone", einer Art Nutz- und Erholungsfläche für Mitarbeiter, können Obst und Gemüse für die unternehmenseigene Kantine angebaut werden. Zudem bietet die Fläche Möglichkeiten der Naherholung für die eigenen Mitarbeiter und der Erweiterung des Berufsspektrums bei CSL Behring um Arbeitnehmer aus dem Bereich der Garten- und Landschaftspflege. Zentral im Bereich der Ökologie ist die Aufbereitung von gesammeltem Regenwasser zu Trinkwasser.

Nachhaltigkeitspreis für junge Menschen in Hessen Der Nachhaltigkeitspreis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben, um Jugendliche für eine nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren. Er richtet sich an Auszubildende, Dual-Studierende und Teilnehmer von Fördermaßnahmen wie "Start in den Beruf" aus Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen und Kunststoffverarbeitenden Industrie Hessens. Erstmalig wurde der Preis im Jahr 2015 vergeben. Von Beginn an hat der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die Schirmherrschaft übernommen.

