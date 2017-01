NEON-Reporter auf Undercover-Reise mit Rassisten

Cover NEON 02/2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53006 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, NEON" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - "PI-News" ("PI" steht für "Politically Incorrect") ist mit rund 100.000 Lesern täglich Deutschlands einflussreichste rechtsgerichtete Website. Das Blog bezeichnet seine Inhalte als "News gegen den Mainstream und die Islamisierung Europas". In der aktuellen NEON (Ausgabe 02/2017, ab 9. Januar im Handel) berichtet ein NEON-Reporter, was für Menschen hinter den häufig anonymen Stimmen im Netz stehen, wer diese neuen Rechten sind. Dafür begab er sich undercover mit "PI"-Lesern auf eine von "PI" organisierte Reise nach Israel. Ihm gelang so ein Einblick in Biographien und Gespräche derer, die Journalisten von der sogenannten "Lügenpresse", etwa auf Pegida-Kundgebungen, Antworten so oft verweigern.

Unter den Teilnehmern der Reise befand sich neben dem NEON-Reporter unter anderem auch Jörg Henke, AfD-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses. Weitere Reiseteilnehmer lebten ihren Islamhass in Israel offen aus, etwa bei einem Schießtraining: "Das hat Spaß gemacht, dann können wir jetzt auf die Antifa und die Araber schießen." In Yad Vashem, der bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte, wurde der Undercover-Reporter Zeuge der Verharmlosung von Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg: Ein Teilnehmer bestritt, dass sechs Millionen Juden im Holocaust ermordet worden seien: Die wahre Zahl der durch Deutschland ermordeten Juden liege nur bei etwa einer halben Million, "den Rest haben Serben und andere Volksgruppen umgebracht."

Der vollständige Artikel "Auf die rechte Tour" ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 02/2017) zu finden, die ab heute zum Preis von 3,70 Euro im Handel erhältlich ist.

