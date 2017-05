rbb überträgt Obama und Merkel live - Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in den Programmen des rbb

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet umfassend und multimedial vom 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg (24. bis 28. Mai 2017).

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Unsere Berichterstattung zum Deutschen Kirchentag im rbb und für die ARD ist ein besonderer Höhepunkt 2017. Kirche, Glaube und Religion haben einen festen Platz im Programm des rbb - das gilt fürs Fernsehen, Radio und online."

Täglich melden sich Reporterinnen und Reporter vom Kirchentag und stellen die wichtigsten Veranstaltungen, Aktionen und Diskussionen vor. Bereits im Vorfeld gibt es Dokumentationen, Hintergrundberichte und Gespräche in Fernsehen, Hörfunk und online, die auf die Veranstaltung hinweisen.

Die Diskussionsrunde mit Barack Obama und Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor streamt rbb|24 am 25. Mai ab 11.00 Uhr live (www.rbb24.de/kirchentag). Inforadio sendet live im Radio. Der rbb überträgt ab 11.00 Uhr für Das Erste.

Live und in Farbe: Der Kirchentag im rbb Fernsehen

Das rbb Fernsehen zeigt in der Reportage "Die 100.000-Betten-Show - Countdown für den Kirchentag" wie dieser entsteht (20. Mai, 18.00 Uhr, aktualisierte Fassung "Das Finale" am 25. Mai, 9.00 Uhr). Der Film blickt hinter die Kulissen des Kirchentages, der vor allem eine logistische Herausforderung ist: von der Programmplanung bis zum Einstudieren der Bläserstücke, vom Besuch bei Brandenburger Biobauern bis zur Erstellung des nachhaltigen Caterings und auch bei der groß angelegten Bettenkampagne, die um Berliner Gastgeberinnen und Gastgeber für die rund 100.000 Anreisenden wirbt.

Am 24. Mai überträgt das rbb Fernsehen den Eröffnungsgottesdienst zum Kirchentag vor dem Reichstag mit 60.000 Gästen und vielen Prominenten live ab 17.55 Uhr. Die "Abendschau" (ab 19.30 Uhr) und "rbb aktuell" (ab 21.45 Uhr) berichten live vom Brandenburger Tor und fangen die Stimmung am "Abend der Begegnung" ein. Zum Ende des Kirchentages in Berlin am 27. Mai meldet sich Friederike Sittler, Leiterin der Abteilung Gesellschaft Religion Osteuropa, mit einem "Himmel und Erde extra" direkt vom Gendarmenmarkt (18.00 Uhr), wo am Abend ein Konzert der Berliner Symphoniker zusammen mit geflüchteten Musikern stattfindet.

Die "Abendschau", "Brandenburg aktuell", "zibb" und "rbb aktuell" berichten an allen Tagen von den Veranstaltungen. Der rbb für Das Erste

Das Feature "Wie viel Religion verträgt Deutschland?" fragt, ob und inwieweit Religion dem Gemeinwohl und der Demokratie dienen kann (22. Mai, 23.45 Uhr, Das Erste). Denn auch 500 Jahre nach Luther erregt Religion die Gemüter: ob der Islam zu Deutschland gehört, die öffentliche Hand Kirchentage und Reformationsjubiläum mit finanzieren sollte oder die Kirchensteuer rechtens ist. Die Kirchen haben in Deutschland Privilegien wie in kaum einem anderen Land, obwohl ihnen die Mitglieder davonlaufen.

Obama und Merkel live vom Kirchentag

Am 25. Mai überträgt der rbb live für Das Erste den Evangelischen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt von der Bühne am Breitscheidplatz (10.00 Uhr) und im Anschluss die öffentliche Diskussion des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor (11.00 Uhr - 12.30 Uhr). Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au und der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm moderieren. Die Podiumsrunde widmet sich dem Thema "Engagiert Demokratie gestalten - Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen". Vier Jugendliche, zwei aus Deutschland und zwei aus Chicago, dem politischen Heimatort Barack Obamas, stellen Fragen.

Am Sonntag, 28. Mai, findet der große Festgottesdienst in Wittenberg statt (12.00 Uhr im Ersten). "Gott und die Welt" berichtet vor Ort live für Das Erste (17.30 Uhr, Moderation: Friederike Sittler).

Der Kirchentag im Radio

Die Radioprogramme des rbb beteiligen sich umfangreich mit Live-Schalten, Porträts, Kommentaren und Gesprächen an der Berichterstattung zum Kirchentag.

Am 25. Mai überträgt Kulturradio ab 10.00 Uhr den Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt live von der Bühne auf dem Breitscheidplatz. Der "Kulturtermin Religion und Gesellschaft" beschäftigt sich ebenfalls ausführlich mit dem Kirchentag (26. Mai, 19.04 Uhr). Am 27. Mai sendet Kulturradio live ab 17.04 Uhr aus der Westfalenhalle auf dem Berliner Messegelände. In "Gott und die Welt" geht es nach Wittenberg. Die Sendung fragt, wie sich die Stadt durch die Feierlichkeiten zur Reformation verändert (28. Mai, 9.04 Uhr).

In einer Sondersendung am 25. Mai berichtet Inforadio über den Besuch Barack Obamas auf dem Kirchentag (ab 10.00 Uhr). Die öffentliche Diskussion des ehemaligen US-Präsidenten mit Angela Merkel überträgt Inforadio live vom Brandenburger Tor ab 11.00 Uhr. In "Religion und Gesellschaft" fasst Inforadio den Kirchentag am Sonntag, 28. Mai, zusammen (7.44 Uhr, 17.24 Uhr) und begleitet den Abschlusstag und -Gottesdienst aus Wittenberg mit Liveberichten.

Der Kirchentag mulitimedial

Das multimediale Nachrichtenportal rbb|24 begleitet den Kirchentag online und in den sozialen Netzwerken mit Beiträgen, Hintergrundberichten und Mobile Reporting: www.rbb24.de/kirchentag. Das Gespräch mit Barack Obama und Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor streamt rbb|24 live. Ein eigenes Webvideoformat erhebt den Rundumblick zum Leitmotiv: "360 Grad Kirchentag" zeigt visuell und inhaltlich ungewöhnliche Perspektiven auf den Kirchentag.

