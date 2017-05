Super Start für SUPER.MARKT

Berlin (ots) - Das neue rbb-Reportage-Magazin "SUPER.MARKT - Neues für Verbraucher" ist erfolgreich gestartet. Das Verbraucherformat mit Moderatorin Janna Falkenstein erreichte am Montag auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr einen Marktanteil von 9,2 Prozent, dies entspricht 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Sendegebiet. Der durchschnittliche Markanteil im Mai liegt bei 6,3 Prozent. "SUPER.MARKT steht stellvertretend für den Neustart im rbb Fernsehen", so rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus "SUPER.MARKT" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) informiert regional und unterhaltsam immer montags von 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr über aktuelle Ratgeber- und Wirtschaftsthemen. Im Mittelpunkt steht der hohe Nutzwert für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin und Brandenburg. Das Online-Angebot www.rbb-online.de/supermarkt begleitet die Sendung.

In der nächsten Ausgabe am 15. Mai geht es unter anderem um diese Themen: GPS-Tracker gegen Fahrradklau, Janna macht's: Eisgeheimnis, Finanztipp: Crowdfunding, Autokärtchen - ein nerviges Geschäft, Kaputte Handys reparieren, Saubere Sneakers

Pressekontakt:

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell