Neues Programm im rbb Fernsehen - Start für SUPER.MARKT, Neustart für Täter-Opfer-Polizei - Reform erreicht erstes Etappenziel - Weitere Veränderungen folgen

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg startet an diesem Montag (8. Mai) um 20.15 Uhr das neue, regionale Wirtschafts- und Verbrauchermagazin SUPER.MARKT mit Janna Falkenstein.

"SUPER.MARKT steht stellvertretend für unseren Neustart im rbb Fernsehen: Wir wollen an jedem Wochentag Programm mit Berliner und Brandenburger Handschrift zur besten Sendezeit", sagte rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus am Freitag.

"Wir sind zu einem Langstreckenlauf gestartet und erreichen jetzt unser erstes Etappenziel. Das ist eine tolle Teamleistung von allen Beteiligten im rbb und ein großer Ansporn für die nächsten Schritte", sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.

Bei SUPER.MARKT setzten die Redaktion und Janna Falkenstein aufs Selberausprobieren und den Rat von Experten. Im Mittelpunkt des Reportage-Magazins steht der hohe Nutzwert für die Verbraucher. In der Sendung am 8. Mai geht es u. a. um die Explosion der Wohnungsmieten und eine alternative Lösung, bei der man monatlich hunderte Euros sparen könnte. Ein umfangreiches Online-Angebot, das alle Ratgeberthemen bündelt, begleitet die Sendung.

Neben SUPER.MARKT zeigt der rbb am 24. Mai auch zum ersten Mal eine komplett überarbeitete Fassung seines Fahndungs- und Kriminalitätsmagazins "Täter-Opfer-Polizei" (TOP) mit Uwe Madel.

Zusätzlich zur "klassischen" 30-Minuten-Ausgabe von TOP am Sonntag bietet der rbb künftig mittwochs um 21.00 Uhr eine 45-minütige TOP-Ausgabe an, in der neben der Suche nach Verbrechern die Themen Vorbeugung und Sicherheit stärker in den Vordergrund treten können. Sonntags besteht dann die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen bei Fahndungen aufzunehmen oder erste Hinweise aus dem Zuschauerkreis vorzustellen.

Jan Schulte-Kellinghaus: "TOP mit Uwe Madel ist seit 25 Jahren in unserer Region zu sehen, Janna Falkenstein übernimmt mit der Premiere von SUPER.MARKT ihre erste eigene Sendung - diese Spannbreite zwischen Mut zum Neuen und Vertrauen auf Bewährtes soll zukünftig unser Programm prägen.".

Die beiden neuen Formate im Mai sind erst der Auftakt einer grundlegenden Reform im rbb Fernsehen. Bis zum Jahresende stehen weitere Projekte auf dem Programm, von einem neuen Konzept für die Sportberichterstattung über eine neue Sendung mit gesellschaftspolitischen Themen und satirischem Blick bis zu einem neuen, regionalen Geschichtsmagazin mit dem Arbeitstitel "Erlebnis Geschichte". Am Samstag etabliert der rbb im Jahresverlauf 2017 ein neues Format rund um die Themen Miteinander leben, Glaube, Weltanschauung, Integration und Osteuropa, nach der Sommerpause 2017 sendet der rbb zudem seine Regionalsendung "rbb UM6" auch am Wochenende anstatt bisher nur von Montag bis Freitag. Das Kulturmagazin "Stilbruch" wird ebenfalls rundum erneuert und wechselt auf einen neuen Sendeplatz. Im nächsten Jahr sollen weitere Überarbeitungen und neue Sendungen folgen.

Patricia Schlesinger: "Seit dem Startschuss arbeiten unsere Teams aus Redaktion, Produktion, Betrieb, Technik und Verwaltung mit so viel Engagement an diesem Projekt, dass ich sicher bin: Daraus wird etwas Gutes, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer."

SUPER.MARKT: Das neue rbb-Verbraucherformat startet am 8. Mai

Am 8. Mai 2017 startet "SUPER.MARKT - Neues für Verbraucher" mit Moderatorin Janna Falkenstein. Das neue Verbraucherformat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) informiert regional und unterhaltsam immer montags von 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr über aktuelle Ratgeber- und Wirtschaftsthemen. Im Mittelpunkt des Reportage-Magazins steht der hohe Nutzwert für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin und Brandenburg. "Die Sendung ist nah dran an den Themen der Verbraucherinnen und Verbraucher in unserer Region", sagt rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. "SUPER.MARKT klärt über Missstände auf und präsentiert Lösungsvorschläge. Besonders freue ich mich, dass wir mit Janna Falkenstein eine Moderatorin an Bord haben, die auch komplexe Themen lebendig und mit Leichtigkeit präsentiert."

Zupackend und hilfsbereit

Janna Falkenstein über das neue Format: "Zupackend und hilfsbereit. Das ist SUPER.MARKT. Ich probiere, teste - und mache mir bestimmt auch das ein oder andere Mal die Hände schmutzig. Für die Sendung werde ich viel in Berlin und Brandenburg unterwegs sein. Auf die Menschen und ihre Themen bin ich sehr gespannt. Und weil wir in einem tollen Team zusammenarbeiten, finden wir garantiert super Antworten auf Verbraucherfragen." Zum SUPER.MARKT-Team gehören Reporterinnen und Experten wie Chris Guse, der Wissenschafts- und Servicethemen witzig und klug auf den Punkt bringt, Autopapst Andreas Kessler, Multimedia-Profi Sven Oswald oder Gerald Meyer, der Fachmann in Geld-Fragen. "SUPER-MARKT ist unterhaltsam, ohne auf journalistische Substanz zu verzichten", sagt Redaktionsleiter Jens Riehle. "Wir berichten aus der Verbraucherperspektive über Themen, die uns als Kunde, Gast, Patient oder Konsument im Alltag begegnen."

Farbenfrohes Studio

Das auffällige Studiodesign für SUPER.MARKT orientiert sich nicht an klassischen TV-Magazinen, sondern es werden Zitate des Alltags, der Verbraucher- und Medienwelt unterhaltsam in Szene gesetzt. Highlight im farbenfrohen Studio ist eine begehbare Treppe vor einer interaktiven Medienwand, die der Moderatorin neue spannende Möglichkeiten für die Präsentation der Verbraucherthemen bietet. Entwickelt wurde das Studioset vom Schweizer Designer Rico Chiari und Jan Kucharski, Designmanager im rbb.

SUPER.MARKT im Netz

Das Online-Angebot www.rbb-online.de/supermarkt begleitet die Sendung und bündelt alle aktuellen Ratgeber- und Servicethemen, die der rbb in seinen Fernsehformaten und Radioprogrammen produziert.

Themen der ersten SUPER.MARKT-Sendung

In der Sendung am 8. Mai geht es u. a. um folgende Themen: - Explosion der Wohnungsmieten: die alternative Lösung, bei der man monatlich hunderte Euros sparen kann. - Diesel-PKW auf der Abschussliste - schnell verkaufen oder auf neue Gesetze warten? - Immer längere Wartezeiten bei Kleingärten - wie bekommt man trotzdem einen mitten in Berlin?

Kurzbiografie Janna Falkenstein

Janna Falkenstein wurde 1981 in Berlin geboren. 2007 machte sie ihren Magister in Niederländischer und Englischer Philologie an der Freien Universität Berlin. Danach folgte ein Volontariat in einer Berliner TV-Produktionsfirma. Nach einigen Jahren als TV-Autorin bewarb sie sich an der Electronic Media School. An der Journalistenschule in Babelsberg entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Arbeit vor der Kamera. Seit 2012 berichtet sie live für zibb. Janna Falkenstein ist dort als Reporterin in der Region unterwegs und war mehrfach das Gesicht für Zuschaueraktionen des Magazins. Im rbb Fernsehen verstärkte sie ab September 2016 das Team von "rbb UM4" als Moderatorin.

"Täter-Opfer-Polizei" im Hauptabend des rbb - neuer Sendeplatz, neues Studiodesign

Ab 24. Mai 2017 sendet das rbb Fernsehen immer mittwochs um 21.00 Uhr eine neue Ausgabe mit Moderator Uwe Madel. Damit rückt das beliebte Fahndungsmagazin "Täter-Opfer-Polizei" ins Hauptabendprogramm des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und erhält dafür ein neues Studio in Potsdam-Babelsberg. "Täter-Opfer-Polizei" berichtet auch künftig über spannende Fälle der Berliner und Brandenburger Polizei sowie über spektakuläre Urteilsverkündungen. Außerdem bietet die Sendung ausführliche Präventionstipps.

Der gewohnte Sendeplatz, sonntags um 19.00 Uhr, bleibt erhalten. Hier gibt es neben aktuellen Fahndungsmeldungen aus der Region Berlin-Brandenburg auch Berichte über Ermittlungen in anderen Bundesländern.

Darüber hinaus wird Moderator Uwe Madel selbst in Aktion treten. So testet er in der ersten Sendung, wie couragiert sich die Berliner und Brandenburger verhalten, wenn sie Zeugen von kriminellen Handlungen werden. In der Sendung am 24. Mai geht es um Fahrraddiebstähle. Wie reagieren Passanten, wenn vor ihren Augen Räder aufgebrochen und gestohlen werden? "Täter-Opfer-Polizei" gibt Tipps, wie man sich richtig verhält.

Jede Sendung greift einen großen Kriminalfall auf, der die Region besonders bewegt hat, und erzählt ihn in allen Facetten noch einmal ausführlich nach.

Der Cartoon, der kuriose Fall der Woche, bleibt Bestandteil der Sendung am Sonntag. Hier werden neue Zeichner durch ihre "Handschrift" die Zuschauer und Zuschauerinnen auch weiterhin zum Schmunzeln bringen.

"Täter-Opfer-Polizei" gehört zu den bekanntesten Marken im rbb Fernsehen. Mit einem Marktanteil von durchschnittlich 11 Prozent ist sie auch eine der erfolgreichsten Sendungen.

"Mehr Sendezeit für 'Täter-Opfer-Polizei' heißt nicht, dass in Berlin und Brandenburg mehr Verbrechen geschehen. Aber wir freuen uns darauf, jetzt noch intensiver bei der Aufklärung von Straftaten helfen zu können und noch anschaulicher zu zeigen, wie man sich vor Verbrechern schützen kann", betont Uwe Madel. Neues Design für den erfolgreichen Kriminalreport

Das neue Studio bietet Raum für Gespräche. So kann Moderator Uwe Madel Ermittler, Rechtsmediziner und Staatsanwälte interviewen, aber auch in Ruhe mit Betroffenen und Opfern von Straftaten sprechen. Aktuelle Fahndungsfälle werden filmisch erzählt und im Studio optisch neu aufbereitet - mit Monitoren, halbtransparenten Videowänden und ausreichend Platz, um Tatwerkzeuge oder Beweismittel zu präsentieren. Das Studioset entwickelten der Schweizer Designer Rico Chiari und rbb-Designmanager Jan Kucharski.

25 Jahre "Täter-Opfer-Polizei"

Die Ausgabe am 24. Mai 2017 um 21.00 Uhr ist zugleich die Jubiläumssendung, denn das Fahndungsmagazin gibt es inzwischen 25 Jahre. "Seit 1992 empfiehlt unser Moderator Uwe Madel am Ende jeder Sendung, aufs Handgepäck zu achten. Das wird er weiter tun und künftig sogar selbst große Gepäckstücke im Studio präsentieren können. Wir freuen uns, dass unser Format mit seinem 25. Geburtstag in den Hauptabend zieht", sagt Dörte Caspary, Abteilungsleiterin "Service & Gesundheit".

Als "Geschenk" gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine neue HbbTV-App, die am selben Tag an den Start geht. Ein Druck auf die rote Taste der Fernbedienung führt direkt zu den multimedialen, programmbegleitenden HbbTV-Angeboten der Sendung.

Seit 25 Jahren erzählt "Täter-Opfer-Polizei" modern und spannend Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg. Authentisch und emotional arbeiten der Moderator, die Polizei und Betroffene Tathergänge auf. Die verantwortlichen Ermittler und Experten kommen in der Sendung zu Wort und geben zusätzliche Informationen zum jeweiligen Fall - im Beitrag oder im Studiogespräch mit Moderator Uwe Madel. Die Zuschauer tragen durch ihre Hinweise zur Aufklärung von Verbrechen bei.

Die Sendetermine im Überblick:

Am Mittwoch, 24. Mai 2017, läuft "Täter-Opfer-Polizei" erstmals auf dem neuen Sendeplatz um 21.00 Uhr. Die nächste Ausgabe folgt am Sonntag, 28. Mai 2017, um 19.00 Uhr. Zwei Sonderausgaben "Täter-Opfer-Polizei extra! - Die Rechtsmediziner" sendet das rbb Fernsehen am 7. Juni und 14. Juni 2017 jeweils um 21.00 Uhr:

Uwe Madel stellt in der ersten Folge (7. Juni) den Berliner Rechtsmediziner Dr. Sven Hartwig vom Institut für Rechtsmedizin der Charité vor. In der zweiten Sendung (14. Juni) ist Rechtsmediziner Dr. Harald Voß dem Tod auf der Spur. Er arbeitet im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin in Frankfurt (Oder). Die erfahrenen Mediziner berichten von mysteriösen Todesumständen, die dank ihrer Untersuchungen und Obduktionsergebnisse geklärt werden konnten.

Nach der Sommerpause läuft das Fahndungsmagazin ab 6. September 2017 immer mittwochs um 21.00 Uhr und sonntags um 19.00 Uhr.

Uwe Madel

Uwe Madel ist gebürtiger Brandenburger. 1965 kam er in Frankfurt (Oder) auf die Welt und ist dort aufgewachsen. Er wollte eigentlich einmal Handball-Olympiasieger werden, hat dann aber von 1988 bis 1993 in Leipzig und Madrid Journalistik studiert. Die Arbeit beim Fernsehen begann für ihn noch als Student in der Wendezeit beim Deutschen Fernsehfunk - als Autor und Moderator verschiedener Nachrichtensendungen. Aus Madrid schrieb er als Korrespondent für verschiedene deutsche Tageszeitungen. Seit Mai 1992 arbeitet Uwe Madel für den ORB/rbb und moderiert seitdem das Kriminalmagazin "Täter-Opfer-Polizei", für das er auch als Autor tätig ist. Unter den echten Kriminalfällen war so manche Kuriosität. Nach zehn Jahren hat Uwe Madel die amüsantesten Geschichten 2002 zum Nachlesen vorgelegt. "... und achten Sie auf Ihr Handgepäck!" heißt das Buch, das gemeinsam mit Andreas Püschel entstand. 2010 wurde er mit dem "Berliner Krimifuchs" geehrt, 2011 erhielt er die Goldene Kripomarke des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, und 2012 ernannte ihn die Brandenburger Polizei für seine Arbeit bei "Täter-Opfer-Polizei" zum Ehrenkommissar. Im rbb Fernsehen moderiert Uwe Madel das Kriminalmagazin "Täter-Opfer-Polizei" und "zibb - zuhause in berlin & brandenburg". Uwe Madel lebt mit seiner Familie in Berlin und ist Vater von zwei Töchtern.

