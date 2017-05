Der rbb erstmals bei der @re:publica

Berlin (ots) - Von Podcast bis Pixel-Kunst, mit Fakten gegen Fake News oder Chatbots im Einsatz: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) lädt auf der re:publica zu zwei Panels und einem TalkLab ein (8. bis 10. Mai 2017). Gemeinsam mit dem WDR präsentiert sich der rbb zum ersten Mal an einem eigenen Stand in der Station Berlin.

#rbbTalkLab

Datenjournalismus, Virtual Reality, die Zukunft des Fernsehens, Chatbots und Snapchat - viele Themen kommen beim #rbbTalkLab auf den Tisch. Journalistinnen und Journalisten diskutieren mit Expertinnen und Experten im Stundentakt am großen Multimedia-Tisch, was Gesellschaft, Medien und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten umtreibt. So fragen Claas Reimer (Leiter des jungen Angebots funk beim rbb), Katharina Vanzella (funk) und Moritz Neumeier ("Auf einen Kaffee mit ...") wie "funk" der rbb ist (8. Mai, 11.00 Uhr). Die Youtuber "Space Frogs" diskutieren gemeinsam mit Wolfram Leytz (Redaktionsleiter rbb|24), wie Politik-News für die Generation Youtube aufbereitet werden können (8. Mai, 12.00 Uhr). Die rbb-Moderatoren Chris Guse und Ulli Zelle erörtern: Kann man Fernsehen neu erfinden und wenn ja, wie viele (8. Mai, 14.00 Uhr)? Das #rbbTalkLab am Dienstag, 9. Mai, eröffnen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Prof. Karola Wille. Sie diskutieren über "Truly Media: Glaubwürdigkeit und Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" (11.00 Uhr). "Push it real good - Wie Chatbots und Snapchat den Journalismus verändern" lautet die Fragestellung bei Regina Lechner (Multimedia-Redakteurin "hochkant") und Timo Spieß (Redakteur "Novi" und tagesschau.de) am 9. Mai um 12.00 Uhr. Unter "Ist das echt oder kann das weg" erklärt der Leiter des "ARD-faktenfinder", Patrick Gensing, den Umgang der ARD mit dem Thema Fake News (9. Mai, 15.00 Uhr). Teresa Sickert und Marcus Richter moderieren das #rbbTalkLab. Das komplette Programm im Überblick: www.rbb24.de/republica.

Fake News und Datenjournalismus - Die rbb-Panels

"Survival of the fakest? ARD und andere Medien im Kampf gegen gezielte Falschinformationen im Netz" heißt es bei dem Panel über Fake News (9. Mai, 11.15 Uhr, Stage 4). Welche Rolle spielen Fake News in der journalistischen Arbeit und was können Journalistinnen und Journalisten dagegen tun? Das diskutieren Patrick Gensing (Leiter des ARD-Anti-Fake-News-Projekts "faktenfinder"), Stefan Niggemeier (uebermedien.de), Niddal Saleh-Eldin (Head of Social Media WELT/n24), Richard Gutjahr (Journalist und Blogger) und Dr. David Biesinger (Programmchef rbb Inforadio und Leiter Multimediale Information). Datenjournalismus ist längst als fester Bestandteil journalistischer Recherche. In dem Panel "Schöner Schein oder tiefgreifende Erkenntnisse? Datenjournalismus im redaktionellen Alltag" diskutieren Expertinnen und Experten die Chancen und Grenzen dieser Form des Online-Journalismus (9. Mai, 16.15 Uhr, Stage 4). Zeigen Daten wirklich Neues und wie kommen sie bei den Nutzerinnen und Nutzern an? Mit dabei sind Lorenz Matzat (Journalist und Unternehmer Lokaler Infosystems), Uli Köppen (BR Data), Christina Elmer (Ressortleitung Datenjournalismus bei Spiegel Online) und Wolfram Leytz (Redaktionsleiter rbb|24). Im Rahmen der Media Convention Berlin spricht rbb-Intendantin Patricia Schlesinger über "Lokaljournalismus zwischen Innovation, gesellschaftlicher Bedeutung und staatlicher Förderung" (9. Mai, 15.00 Uhr, Stage 7).

rbb|24 rbb|24 begleitet die re:publica online mit einem ausführlichen Themenschwerpunkt und einem Liveticker unter www.rbb24.de/republica. Alle Talks aus dem #rbbTalkLab überträgt das multimediale Nachrichtenportal bei Facebook live: www.facebook.com/rbb24.de

WDR präsentiert VR-Projekte und Kandidatencheck Der WDR präsentiert den Besucherinnen und Besuchern der re:publica unter anderem drei seiner Projekte, die seit Dienstag, 2. Mai, im Rennen um den Grimme Online Award sind: Auf dem gemeinsamen Stand mit dem rbb werden "Der Kölner Dom in 360° und VR" sowie "Ihre Wahl - Der Kandidatencheck" vorgestellt. Im Labore:tory präsentiert die Redaktion von "Hier und heute" ihre 360-Grad-Reportage "Inside Auschwitz". Und im Rahmen des Workshops "Wer verstehen will muss fühlen - Was Virtual Reality besser kann" geben WDR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter einen Einblick in ihre Arbeit mit VR.

re:publica

Die re:publica behandelt seit 2007 jährlich "Themen der digitalen Gesellschaft". Bereits im vierten Jahr in Folge findet die re:publica gemeinsam mit der Media Convention Berlin in der STATION Berlin statt. Zu beiden Events werden rund 8000 Gäste aus mehr als 60 Ländern erwartet.

