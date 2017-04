rbb-Inforadio: Pazderski unterstützt Petry-Kurs und zeigt Verständnis

Berlin (ots) - Der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski äußert Verständnis für Frauke Petrys Verzicht auf eine Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl.

Am Donnerstag sagte er im rbb-Inforadio, dieser Schritt habe ihn zwar überrascht, aber:

"Es war natürlich nicht unerwartet, denn der Druck ist in den letzten Wochen doch sehr hoch geworden. Man muss ihre Entscheidung verstehen; sie will sich wahrscheinlich nicht länger dem Druck aussetzen, der auf sie ausgeübt worden ist."

Er unterstütze Petrys Forderung, wonach die AfD koalitionsfähig werden müsse und nicht als Fundamental-Opposition enden dürfe, so Pazderski weiter. Den entsprechenden Antrag beim Bundesparteitag am Wochenende werde er unterstützen:

"Die Berliner Fraktion und der Landesverband haben das schon vor drei Wochen sehr deutlich gemacht. In unserem Berliner Kurs haben wir genau das niedergelegt: wir wollen mittel- und langfristig koalitionsfähig werden. Denn wir werden von den Wählern ja gewählt, weil wir was verändern wollen und sollen - in Berlin und in der Bundesdeutschen Politik."

