Barley zu Agenda 2010: Schulz wird Menschen zurückgeben

Berlin (ots) - SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ist zuversichtlich, dass ihre Partei mit Kanzlerkandidat Schulz ein sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl einfährt.

Die SPD erlebe gerade einen großen Zuspruch, sagte Barley am Montag im rbb-Inforadio. "Das Ausmaß der Begeisterung ist beeindruckend." Was man Schulz anmerke, sei, dass er durch und durch die Werte der SPD verkörpert.

"Was wir erleben ist eine Eintrittswelle und auch eine Wiedereintrittswelle von ehemals Ausgetretenen. Allein während Martin Schulz sprach gestern, sind 200 Menschen nur online in die SPD eingetreten. Gestern den ganzen Tag über 860 etwa."

Barley äußerte sich überzeugt, dass der Zuspruch anhalten wird und Schulz auch SPD-Anhänger zurückholen wird, die die Agenda 2010 kritisieren. Die Agenda sei 14 Jahre her. "Das war eine völlig andere Zeit. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es uns wirtschaftlich gut geht - auch dank der Agenda. Und jetzt ist es an der Zeit, den Menschen zurück zu geben, die dafür hart gearbeitet haben. Und das wird Martin Schulz tun."

