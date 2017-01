Radioeins: Knut Elstermann präsentiert studentische Film-Produktionen im Radio und exklusiv im Stream

Filmszene aus "Das richtige Leben" mit Vincent Redetzki und Lou Strenger © rbb/Christine Feser/Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB von ARD-Foto im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung und bei Nennung "Bild: rbb/Christine Feser/Filmuniversität Babelsberg KONRAD ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg starten am kommenden Samstag (21. Januar 2017) das gemeinsame Projekt: "Von 12 bis 12 - Filmuni auf Radioeins". Alle drei bis vier Monate präsentiert "Kino-King" Knut Elstermann in seinem Filmmagazin "12 Uhr mittags" Nachwuchsprojekte der Filmuni, diese sind dann am selben Tag von 12.00 Uhr mittags bis Sonntagmittag um 12.00 Uhr 24 Stunden exklusiv auf www.radioeins.de im Stream zu sehen. Den Anfang macht am 21. Januar "Das richtige Leben" von Robert Heber, der auch Studiogast bei Knut Elstermann ist. Sein Film, eine Liebesgeschichte aus einem Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze, erzählt von den Herausforderungen, die die Suche nach dem "richtigen Leben" für junge Erwachsene mit sich bringt.

Filmuni-Präsidentin Prof. Dr. Susanne Stürmer: "Diese Kooperation mit unserem langjährigen Partner rbb, über die ich mich sehr freue, beschert dem Publikum von Radioeins nicht nur feinsten Talk über junge und originelle Filme aus Babelsberg, sondern auch eben diese in voller Länge in einer innovativen Verbindung von Radio- und Onlinepräsenz."

Informationen zur Aktion und Livestream auf www.radioeins.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell