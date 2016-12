rbb exklusiv: Neuer Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen beantragt

Berlin (ots) - Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat einen neuen Antrag auf Haftbefehl gegen den Berliner Terrorverdächtigen Ashraf al T. gestellt.

Das teilte der Anwalt des Terrorverdächtigen, Jonathan Burmeister, am Mittwoch dem rbb mit. Der 27-Jährige, der Anfang November in Schöneberg festgenommen wurde, wird am Donnerstag nach Karlsruhe geflogen und dort um 14 Uhr dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Ihm wird erneut vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein und einen Anschlag in Berlin geplant zu haben.

Wegen mangelnder Beweise hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl im November noch abgelehnt. Derzeit sitzt der Mann wegen eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten in Untersuchungshaft. Der Grund: Verdacht der Urkundenfälschung. Er soll sich im Herbst 2015 beim Landesamt für Gesundheit und Soziales mit einem gefälschten syrischen Pass ausgewiesen haben. Derzeit gehen die Ermittler aber davon aus, dass der Verdächtige tunesischer Staatsbürger ist und hier mit mehreren Identitäten aufgetreten ist.

