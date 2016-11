Geisel will Sicherheitsgefühl in der Stadt verbessern

Berlin (ots) - Berlins künftiger Innensenator Andreas Geisel (SPD) will das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Stadt verbessern.

Geisel sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio, die 1.600 neu einzustellenden Polizisten sollten auf den Straßen eingesetzt werden, um den öffentlichen Raum sicherer zu machen. "Deswegen wird zu den ersten Schritten auch gehören, eine Kombi-Wache zwischen Berliner Polizei und Bundespolizei auf dem Alexanderplatz einzurichten."

Die am Alexanderplatz von der rot-schwarzen Regierung geplante Videoüberwachung soll aber nicht kommen. "Wir finden es wichtig, Polizeipräsenz persönlich vor Ort zu zeigen - also die Menschen zu schützen und nicht hinterher zu filmen. Außerdem gibt es noch ein Pilotprojekt mit Bodycams, um gegebenenfalls Beweise sichern zu können. Bloß: Videoüberwachung macht es ja erstmal nicht sicherer. Wir haben uns entschieden, dafür Polizisten auf die Straße zu bringen und so für Sicherheit zu sorgen."

