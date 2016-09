München (ots) - Mit über 100 Projekten in mehr als 60 Ländern ist die Hanns-Seidel-Stiftung heute in der internationalen Zusammenarbeit tätig. Ihren Anfang nahm die Projektarbeit 1976 in Afrika. An der 40-Jahr-Feier nehmen als Redner Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und der EU-Kommissar für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung Neven Mimica teil.

Termin: Freitag, 14.10.2016, 10.00 Uhr Ort: Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstr. 33, 80636 München

Damals wie heute steht die Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen globaler Krisen und Herausforderungen. Bestimmte einst der Ost-West-Konflikt die internationale Szenerie, sind es heute vor allem Terrorismus, Klimawandel, Rückschritte in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber auch die weltweiten Migrations- und Fluchtbewegungen. Mit Partnern vor Ort führt die Hanns-Seidel-Stiftung mit ihrem Institut für internationale Zusammenarbeit verschiedene Maßnahmen in der politischen Beratung und Bildung durch.

Die "Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen von globalen Krisen und Herausforderung" wird Bundesminister Gerd Müller in einem Statement thematisieren. EU-Kommissar Neven Mimica beleuchtet die Neuausrichtung der europäischen Entwicklungszusammenarbeit als Antwort auf die Agenda 2030.

Wo sind die Trennlinien zwischen Außen- und Entwicklungspolitik? Welche Herausforderungen erwarten uns in den nächsten 40 Jahren? Was kann Entwicklungszusammenarbeit zur Lösung der weltweiten Probleme beitragen?

Fragen, auf die die Redner, aber auch das hochkarätig besetzte Podium, versuchen Antworten zu geben.

PROGRAMM

10.00 Uhr BEGRÜßUNG Prof. Ursula Männle, Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Staatsministerin a.D.

10.10 Uhr STATEMENT Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen von globalen Krisen und Herausforderungen, Dr. Gerd Müller, MdB, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

10.40 Uhr STATEMENT Revising the European Consensus for Development: a renewed EU development policy in response to the UN 2030 Agenda and evolving global challenges, Neven Mimica, EU-Kommissar für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung

Q&A MIT DEM KOMMISSAR

Moderation: Dr. Susanne Luther Leiterin des Instituts für Internationale Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung

11.10 Uhr PODIUMSDISKUSSION Dr. Hans-Peter Uhl, MdB, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages; Dr. Nils Behrndt, Kabinettschef von EU-Kommissar Neven Mimica; Dr. Christoph Beier, Stv. Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; Sid Johann Peruvemba, Stv. Leiter des Generalsekretariats Malteser International, Vorstandsmitglied von VENRO (Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in Deutschland); Moderation: Dr. Susanne Luther

12.15 Uhr ENDE

