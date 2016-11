Die Initiative "Hass Hilft" verwandelt Hasskommentare in Spenden für Flüchtlinge und gegen Rechts - und das inzwischen seit einem Jahr. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50116 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Aktion Deutschland Hilft e.V" Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Zum einjährigen Bestehen von "Hass Hilft" bilanziert das Nothilfebündnis "Aktion Deutschland Hilft" die große Resonanz auf die Initiative positiv und dankt für das bemerkenswerte Engagement der Initiatoren. "Hass Hilft ist ein tolles Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement in sozialen Medien sowie für kreative und schlagfertige Antworten auf fremdenfeindliche Beiträge. Doch das Eintreten gegen Anfeindungen im Netz darf nicht allein an gemeinnützige Initiativen und engagierte Privatpersonen delegiert werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum", sagt Manuela Roßbach, Geschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".

"Hass Hilft" ist seit einem Jahr auf Facebook sehr aktiv. Seither reagierten Nutzer auf 17.000 Hasskommentare, die in 21.500 Euro umgewandelt werden konnten. Jeder Hasskommentar erzeugt eine Spende von einem Euro. Angesichts der Bösartigkeit mancher Kommentare spenden die Nutzer auch mehr - alles mit dem Ziel, auf rechtsradikalen, rassistischen und antisemitischen Hass im Netz aufmerksam zu machen und in Reaktion darauf etwas Positives zu schaffen. "Aktion Deutschland Hilft" ist einer der Charity-Partner der Initiative, deren Einnahmen an die Flüchtlingshilfe der Bündnismitglieder von "Aktion Deutschland Hilft" und an die Arbeit von EXIT-Deutschland, einer Initiative, die Menschen beim Ausstieg aus dem Rechtsextremismus unterstützt, gehen. Initiator der Aktion ist die "ZDK - Gesellschaft Demokratische Kultur".

Bemerkenswerte Bilanz nach einem Jahr

Über die Initiative "Hass Hilft" wurden im vergangenen Jahr via Facebook über 38 Mio. Nutzer erreicht - wöchentlich zwischen 300.000 - 900.0000 Menschen. National wie international hat "Hass Hilft" große Aufmerksamkeit erzeugt und diverse Preise erhalten, unter anderem den Bob's Award der Deutschen Welle und den New Media Award. Zu den Unterstützern von "Hass Hilft" gehören: Grabarz & Partner, Hooligans Gegen Satzbau, der FC St. Pauli, Sofort Überweisung, Facebook Berlin, Sky und der Schauspieler Steffen Schroeder. Mittel bereitgestellt werden durch: Fisch&Fleisch, bigFM, Azimo, Form und Raum, brand eins, sowie unzählige Privatspender.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

