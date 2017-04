Stuttgarter Zeitung: Seehofer macht weiter

Stuttgart (ots) - Es spricht viel dafür, dass dies unter Wahlkampfgesichtspunkten die beste Entscheidung für die CSU ist: Seehofer hat Statur, er genießt Ansehen, und er ist ein Garant dafür, dass seine Partei bei all ihrem rechtskonservativen Kurs zivilisierte Umgangsformen beibehält. Unter einem Haudrauf und - dem Stil nach - AfD-Fan wie Markus Söder wäre das nicht sicher. Seehofers Entschluss verdeckt jedoch, dass ihm als Parteichef ein geordneter Generationswechsel in der CSU nicht gelungen ist. Die Nachfolgekämpfe sind nur vertagt, und so stark der Chef im Moment aussieht - im Rest der Partei schwächelt's.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell