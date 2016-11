Stuttgarter Zeitung: zu den Olympischen Spielen und den Öffentlich-Rechtlichen

Stuttgart (ots) - Künftig macht Eurosport das Olympia-Programm. Was das für den Sportfan in Deutschland bedeutet? Weniger Fokussierung auf schwarz-rot-goldene Athleten, weniger Hintergrund, weniger olympia-kritische Berichterstattung, keine Doping-Recherchen. Und vor allem: mehr Werbung. Vor dem Startschuss zum 100-Meter-Lauf und nach dem Zieleinlauf sofort wieder. Olympia als Dauerwerbesendung. Falls der 100-Meter-Lauf und andere Höhepunkte überhaupt ohne Zusatzkosten zu sehen sein werden. Denn Discovery wird versuchen, die Olympia-Kunden für seine Bezahlangebote zu gewinnen - was nur mit attraktiven Inhalten geht.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell