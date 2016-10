Stuttgarter Zeitung: zur Debatte über Kontrolle von Terrorverdächtigen im Gefängnis

Stuttgart (ots) - Es mangelt nicht an Vorschlägen, wie mit Terrorverdächtigen umzugehen sei. Die Polizeigewerkschaft will sie einer speziellen Taskforce überantworten. Die SPD fordert ein Bundesgefängnis für Islamisten. Schon vergessen, was 1977 in Stammheim passiert ist? Da entleibten sich in einer Nacht gleich drei führende RAF-Terroristen - und das im damals modernsten Hochsicherheitsknast. In Zeiten allgegenwärtiger Terrorgefahren muss die Polizei überall fähig sein, verdächtige Personen unter Kontrolle zu halten. Ob das nun in Sachsen ist oder anderswo.

