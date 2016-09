Stuttgarter Zeitung: zur gescheiterten Waffenruhe in Syrien

Stuttgart (ots) - Das Regime will keinen Frieden, Baschar al-Assad will ganz Syrien zurückerobern. So muss man wohl die Botschaft aus Damaskus verstehen am Ende der siebentägigen Waffenruhe, die ihm das verbündete Russland und die feindlichen USA mit ihrem Vertrag von Genf vor die Nase gesetzt hatten. Der Diktator fühlt sich am militärisch längeren Hebel. Dank russischer Luftunterstützung und iranisch-schiitischer Bodentruppen sieht er keinen Grund für politische Kompromisse. Russland kann dem Assad-Regime nicht einmal mehr die kleinsten humanitären Gesten abringen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell