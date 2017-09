Mitteldeutsche Zeitung: zum Abgasskandal

Halle (ots) - Jetzt wird auch noch bekannt, dass für all das am Ende die Allgemeinheit aufkommen muss: Die Unternehmen können die Kosten für die Updates einfach beim Fiskus geltend machen und so ihre Steuerlast reduzieren. Den Bürgern bleibt die Hoffnung, dass die Justiz ihrer Verantwortung gerecht wird. Bei den Gerichten sind Schadenersatzklagen anhängig, in vielen Städten stehen Fahrverbote im Raum. Es geht um wirtschaftlichen Interessen der Bürger und den Schutz ihrer Gesundheit.

