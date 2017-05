Mitteldeutsche Zeitung: zu NRW

Halle (ots) - Mit der Wahl in NRW rückt ein Regierungswechsel in Berlin in den Blickpunkt, den niemand bisher ernsthaft erwartet hat: Schwarz-Gelb könnte Schwarz-Rot ablösen. Der Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel kommt dieses mögliche Farbenspiel jetzt gerade Recht, um die SPD in der Bundesregierung zu disziplinieren. FDP-Chef Christian Lindner hat seine Partei nach dem Abschied aus dem Bundestag klar ausgerichtet auf Digitalisierung, Zukunft und Ärmel hochkrempeln. Die Menschen im früheren Stammland der SPD und bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben diesen Politikansatz jeweils mit mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen belohnt. Jetzt wird Lindner Anlauf auf Berlin nehmen.

