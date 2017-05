Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Mehr Wolfs-Attacken in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt nehmen die Attacken von Wölfen auf Nutztiere deutlich zu. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Bereits 2016 hatte sich ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr auf 44 Angriffe fast verdoppelt. Und wie aktuelle Daten aus dem Umweltministerium zeigen, beißen die Wölfe im Land immer häufiger zu. So gab es in den ersten vier Monaten 2017 bereits 36 Attacken. Das waren über 50 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den Wäldern von Sachsen-Anhalt wird es nun ungemütlicher für den Wolf: Die Landesregierung will künftig aktiv gegen die Ausbreitung des Raubtiers vorgehen. "Wir streben eine vernünftige Regulierung der Population an", sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe gegenüber der Zeitung.

