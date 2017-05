Mitteldeutsche Zeitung: zu schwankenden Ölpreisen

Halle (ots) - Mit steigenden Rohölpreisen werden Fracking-Anlagen, die in der Niedrigpreisphase 2015/16 vorübergehend still gelegt worden waren, wieder in Betrieb genommen. Sie erhöhen so die Angebotsmenge und lassen den Ölpreis sinken, bis zu einem Punkt, an dem Fracking nicht mehr lohnt und die Preise erneut anziehen. Dieser Mechanismus wirkt auch künftig und dürfte extreme Ausschläge verhindern.

