Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Teures Werbekonzept für Ex-Minister Bullerjahn blieb ungenutzt

Halle (ots) - In der Affäre um Beraterverträge des sachsen-anhaltischen Finanzministeriums unter dem einstigen Ressortchef Jens Bullerjahn (SPD) gibt es neue Details. Ein für Bullerjahn erarbeiteter Werbeslogan ("Die Zukunft meistern") für den Entschuldungskurs des Landes wurde offenbar nie genutzt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Der Spruch ist Kern eines 17-seitigen Papiers, das der Zeitung vorliegt. Erstellt wurde es von der Firma Kronacher Beratung. Michael Kronacher hatte im Jahr 2011 bereits den Wahlkampf Bullerjahns als SPD-Spitzenkandidat organisiert. Der Generalsekretär der Landes-CDU, Sven Schulze, kritisiert das Verhalten Bullerjahns. Den eigenen Wahlkampfmanager mit einem öffentlichen Auftrag zu versorgen, sei eine "grobe Instinktlosigkeit", sagte er der Zeitung. Er erwarte Aufklärung von der SPD. Im Finanzministerium existieren laut eigener Aussage keine Unterlagen, die den Auftrag für Kronacher erhellen. "In den Abrechnungen, die uns vorliegen, kommt der Name Kronacher nicht vor", sagt Ministeriumssprecher Wolfgang Borchert.

