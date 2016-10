Mitteldeutsche Zeitung: Förderschulen Vater erstattet Anzeige gegen Minister wegen Körperverletzung

Halle (ots) - Ein Vater aus Halle hat gegen Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) eine Strafanzeige wegen Beihilfe zur Körperverletzung erstattet. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe).Grund sind die ihm zufolge drastisch verschlechterten Lernbedingungen für Kinder an Förderschulen nach der Abordnung von pädagogischen Mitarbeitern an andere Schulen. Wegen des fehlenden Personals könne nicht ausgeschlossen werden, dass Schüler gesundheitliche Schäden davontrügen. Der Elternvertreter, der sich auf die Erfahrungen eines Aktionsbündnisses beruft, sieht Gefahr im Verzug. Staatsanwalt Klaus Wiechmann bestätigte, dass der Mann sein Anliegen vorgetragen habe. Man nehme die Vorwürfe ernst und werde die Zustände jetzt prüfen. Ob und wann dann eventuell ein Ermittlungsverfahren folgen werde, ließ Wiechmann offen.

