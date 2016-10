Mitteldeutsche Zeitung: zu Gewalt gegen Ausländer in Merseburg

Halle (ots) - Welch zivilisatorischer Tiefpunkte dieser Gewaltakt ist, muss jedem sofort einleuchten. Wie enthemmt eine Gesellschaft ist, in der es zu solchen Taten kommt, muss jeden erschrecken. Das sind keine jungen Neonazis, die ihren Frust ablassen wollen. Das sind auch nicht nur zwei Besoffene, denen der Alkohol den Anstand weggespült hat. Die beiden sind das Resultat einer Fremdenfeindlichkeit, die in den vergangenen Jahren in Worten und Gedanken wieder salonfähig gemacht wurde - auch von politischen Akteuren. Dass aus Hetze irgendwann Gewalt wird, ist nicht verwunderlich. Nicht nur die beiden Männer sind daher das Problem, sondern auch die Leute, die die Worte und Gedanken liefern. Und die sollten endlich über ihren Anteil daran nachdenken.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell