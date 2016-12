Robbie Williams (42) in COSMOPOLITAN: "Ich brauche nonstop etwas, um dieses riesige Loch in mir zu füllen."

München (ots) - Robbie Williams (42), der größte Popstar unserer Zeit, ist zurück: Mit seinem elften Studioalbum "The Heavy Entertainment Show" und einer für 2017 geplanten Deutschlandtour. In der neuen COSMOPOLITAN (EVT 08.12.) spricht er über seinen VIP-Status, seine Familie und Ängste, die ihn immer wieder einholen. Außerdem verrät er: "Ayda und ich sind auf jeden Fall dabei, ein drittes Kind zu machen."

Der Ex-Boyband-Bühnenrocker, der seit nun mehr 26 Jahren zu den Größen im Musik-Business gehört, genießt europaweit einen VIP-Status, der seinesgleichen sucht - klar. Nein, für Williams ist das nicht selbstverständlich. "Ich liebe und brauche das, kann es aber trotzdem meist nicht fassen, weil ich oft an mir zweifle und Angst habe, zu versagen." Und er sei wie jeder andere Mensch fasziniert und aufgeregt, wenn er andere VIPs trifft: "Als ich neulich die Monty-Python-Gang traf, musste ich ein Fan-Selfie machen." Der größte Fan ist er aber von seiner Familie. Nicht umsonst sind ihr etliche Songs auf dem neuen Album gewidmet. So wünscht er seinen Kindern, irgendwann sagen zu können "Ich liebe mein Leben", während seine eigene Liedzeile mittlerweile lauten würde "Ich bin jetzt zufrieden". "Ich werde nie der Typ sein, der lächelnd aufsteht. Direkt nach dem Wachwerden bin ich verwirrt und ängstlich. Mal ist dieses Gefühl stärker, mal schwächer. Aber es ist immer da."

Gut, dass der ehemals rastlose Star sich mit seiner Frau ein sicheres Nest gebaut hat und somit der Teil seiner Persönlichkeit, der ihn ins Grab gebracht hätte, gebändigt wurde. Nichtsdestotrotz bleibt er ein Suchtmensch. "Ich brauche nonstop etwas, um dieses riesige Loch in mir zu füllen." Zuletzt waren dies allerdings lediglich zwei Packungen Pringles.

Hinweis für Redaktionen:

Der vollständige Artikel erscheint in der neuen COSMOPOLITAN-Ausgabe 01/2017 (ab 08.12.2016 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.

Über COSMOPOLITAN

COSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. - Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und das seit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäre Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starken Auflagen-Performance.

Über Bauer Premium

Unter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Group ihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY und SHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen in diesem Segment als wir (3,04 Mio., ma Pressemedien 2016 I). Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.

Pressekontakt:

Original-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell