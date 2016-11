Bergfest auf dem Weg zur Gigabit-Gesellschaft: Vodafone bringt als Erster halbes Gigabit aufs Smartphone / Vodafone Technik-Chef Eric Kuisch präsentiert neue Spitzengeschwindigkeit. Ab sofort können Kunden in ersten Städten mit bis zu einem halben Gigabit pro Sekunde mit dem Smartphone surfen. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Vodafone setzt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg ins Gigabit-Zeitalter. In Berlin und Düsseldorf zündet Vodafone den nächsten Geschwindigkeitsturbo - und zeigt mit dem neuesten Top-Smartphone Sony Xperia XZ in ersten LTE-Funkzellen Übertragungsgeschwindigkeiten von einem halben Gigabit pro Sekunde. Damit feiert Vodafone als erster Netzbetreiber Deutschlands Bergfest auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft.

Pressekontakt:

Original-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell