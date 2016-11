Studiosus Foundation e. V. zieht Bilanz: 26 Hilfsprojekte weltweit erfolgreich gefördert

München (ots) - Zerbombte Städte, überfüllte Flüchtlingslager, hunderttausende Menschen ohne Perspektive: Nach fünf Jahren Bürgerkrieg gilt Syrien noch immer als eines der größten humanitären Krisengebiete der Welt. Ein Arbeitsschwerpunkt der Studiosus Foundation e. V. lag deshalb im Jahr 2016 erneut auf Syrien, das über viele Jahre eines der beliebtesten Kulturreiseziele im Nahen Osten war. Insgesamt wurden in diesem Jahr 26 Sozial-, Umwelt- und Kulturprojekte weltweit gefördert. Von der finanziellen Unterstützung profitierten zum Beispiel auch Bildungsprojekte in Nepal, Bolivien, Südafrika und Indien. Zur Verfügung stand eine Gesamtsumme von rund 262.000 Euro. Der Münchner Studienreiseveranstalter Studiosus ist seit Gründung der Foundation Hauptförderer des gemeinnützigen Vereins. Rund ein Fünftel der Gesamtsumme - 48.000 Euro - kam durch Spendengelder von Privatpersonen zusammen.

Englischkurse in Flüchtlingslagern, Mittagessen für Straßenkinder: Eine Projektauswahl

Bereits seit zwei Jahren unterstützt die Studiosus Foundation e.V. den Verein SyrienHilfe e.V., der sich vor allem für Syrer in ihrer Heimat und in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer einsetzt. In 2016 förderte die Foundation gezielt zwei neue Bildungsprojekte dieses Vereins: Eine Nähwerkstatt und Englisch- und Kompetenzkurse für Flüchtlingsfrauen im libanesischen Beirut sowie unter anderem Sprachkurse, Schreibkurse und Jugendtreffs für Kinder und Erwachsene im türkischen Bursa. Beide Projekte werden vorwiegend von syrischen Flüchtlingen selbst umgesetzt und so Arbeitsplätze geschaffen.

In Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, fördert die Studiosus Foundation e.V. seit 2010 ein weiteres Bildungsprojekt: Die SPOWC Free School der "Society for the Protection of Women and Children" ermöglicht Schülerinnen und Schülern aus besonders armen Stadtvierteln kostenlosen Schulunterricht. Die Studiosus Foundation finanzierte wie in den Vorjahren auch in 2016 an zwei Schulen eine tägliche warme Schulspeisung. Davon profitierten in diesem Jahr rund 210 oft unterernährte Kinder.

In Bolivien setzte die Studiosus Foundation ebenfalls die Förderung einer sehr erfolgreichen Bildungsinitiative fort: Das Projekt "Wiphala" in der Großstadt El Alto ist eine Anlaufstelle für auf der Straße arbeitende Kinder und Jugendliche. Sie haben hier unter anderem Zugang zu Hausaufgabenbetreuung und Ausbildungsprogrammen. Der gemeinnützige Verein finanzierte auch in 2016 für rund 80 Hilfesuchende das wochentägliche Mittagessen, den Nachmittagstee sowie gemeinsame Feiern und Feste.

Computerkurse, Nachhilfe, Hausaufgabengruppen: Seit vielen Jahren verhilft das "Kliptown Youth Program" in einem Township von Soweto Kindern und Jugendlichen zu einem Schulabschluss. Die Studiosus Foundation unterstützt das erfolgreiche südafrikanische Projekt seit 2011. In 2016 baute der gemeinnützige Verein die Förderung weiter aus: Neben Mitteln für Frühstücks- und Pausenverpflegung stehen nun auch Spendengelder für Schulbücher und Küchenutensilien zur Verfügung.

Auch in Indien haben Millionen Straßenkinder keine Schulbildung. Das Projekt "Magic Bus Foundation" engagiert sich in zahlreichen Regionen des Landes dafür, Persönlichkeit und soziale Fähigkeiten der Kinder über Outdoor-Aktivitäten und Sport weiterzuentwickeln. Zudem lernen die Kinder wichtige Fakten über Gesundheit und Hygiene und erleben die Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen. Die Studiosus Foundation e.V. förderte fünf Jahre lang den Aufbau solcher Sportbildungsprojekte im indischen Bundesstaat Rajasthan, nahe der Großstadt Jaipur. Ende 2016 wird die Förderung erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile konnten rund 3000 Kinder an den Angeboten teilnehmen. Ein Folgeprojekt ist in Planung.

Weitere Informationen zu diesen und den vielen weiteren Hilfsprojekten der Studiosus Foundation e.V. weltweit sind auf der Homepage www.studiosus-foundation.org nachzulesen.

Über Studiosus und die Studiosus Foundation e. V.

Die Studiosus Foundation e. V. wurde am 1. Februar 2005 vom Münchner Reiseveranstalter Studiosus gegründet. Den Anstoß dazu gaben der Tsunami in Südostasien Ende Dezember 2004 und die damit verbundene langfristige Wiederaufbauhilfe. Das Engagement von Studiosus für einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus begann allerdings bereits in den 1990er Jahren. Seit der Gründung der Studiosus Foundation e. V. erfolgt die Projektförderung über den als gemeinnützig anerkannten Verein. Dieser unterstützt weltweit Projekte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern, zum Schutz der Natur und zum Erhalt des kulturellen Erbes. Seit ihrem Bestehen hat die Foundation mehr als 200 Projekte gefördert, derzeit werden insgesamt 39 Projekte weltweit unterstützt. Das Engagement reicht von Biogasanlagen in Indien über Ausbildungsförderung in Bolivien bis zu einem Frauenschutzprojekt in der Osttürkei. Die Studiosus Foundation e. V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels. Mehr Informationen im Internet auf www.studiosus-foundation.org

