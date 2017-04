KN: Außenminister Gabriel will Reiseerleichterungen für türkische Intellektuelle

Kiel (ots) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) macht sich dafür stark, Angehörigen bestimmter Berufsgruppen in der Türkei die Ausreise nach Deutschland zu erleichtern. "Ich wäre dafür, gerade jetzt erleichterte Reisemöglichkeiten für die uns wichtigen Teile der türkischen Gesellschaft einzuführen - für Intellektuelle, Wissenschaftler, Studenten, Künstler, Schriftsteller, Journalisten oder auch Unternehmer, die in Deutschland und der Türkei unterwegs sind", sagt Gabriel in einem Interview mit den Kieler Nachrichten (Dienstagsausgabe). Damit ließen sich "die stärken, die liberales Denken und die demokratische Kultur der Türkei verkörpern", sagte Gabriel weiter. "Bislang reagieren wir nur auf Herrn Erdogan. So könnten wir das Heft des Handelns in die Hand nehmen."

