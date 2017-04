Stuttgarter Nachrichten: 100-Tage-Bilanz von Donald Trump

Stuttgart (ots) - Wäre es da nicht gut, wenn dieser Präsident in seinen verbleibenden 1361 Tagen gar nicht so viel zustande brächte? Diese Hoffnung trügt. Zum einen wäre es verfrüht, aus Trumps Anfangsfehlern schon auf die ganze Amtszeit zu schließen. Zum anderen ist der Reformstau in den USA - von der Infrastruktur bis zum Rentensystem - zu groß, als dass sich das Land weiteren Stillstand erlauben kann. Von den weiter wachsenden Zweifeln vieler US-Bürger an der Politik ganz zu schweigen. Und auch außenpolitisch bleibt Amerika allen Schwärmereien für eine europäische Sicherheitspolitik zum Trotz viel zu wichtig. Ein starker Präsident, vernünftig beraten, ist für Wohlstand und Frieden in der Welt unverzichtbar. Das gilt für den Handel wie für Korea oder das Baltikum.

