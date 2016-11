Köln (ots) -

"Die da oben, wir hier unten - Warum sind Trump, AfD & Co so erfolgreich?" - Zu diesem Thema diskutieren rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 17. November 2016, live in der WDR-Sendung "Ihre Meinung" (WDR Fernsehen, 20.15 bis 21.45 Uhr) mit dem nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet und dem AfD-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell. Moderatorin des Zuschauer-Talks ist Bettina Böttinger. Populistische Parteien scheinen derzeit in vielen Ländern auf dem Vormarsch zu sein: im Wahlsieg von Donald Trump sehen sie eine Bestätigung ihrer Politik. "Ihre Meinung" geht unter anderem diesen Fragen nach: Wird sich das auch bei den Wahlen im kommenden Jahr in NRW und im Bund bestätigen? Wird die AfD Wahlkampfstrategien von Trump übernehmen? Welche Lehren ziehen die etablierten Parteien aus dem Erfolg der Populisten? Warum läuft den Volksparteien das Volk weg? Wissen die Regierenden überhaupt noch, was den Durchschnittbürger bewegt, wie er lebt, was er braucht? Oder entscheiden sie über die Köpfe der Menschen hinweg, weil sie die Bodenhaftung verloren haben? Redaktion: Torsten Beermann, Jessica Briegmann, Michael Heussen, Martin Suckow Sendetermin: WDR-Talk "Ihre Meinung": "Warum sind Trump, AfD & Co so erfolgreich?" WDR Fernsehen, Donnerstag, 17. November 2016, 20.15 bis 21.45 Uhr Weitere Infos: http://www1.wdr.de/fernsehen/ihre-meinung/ Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/WDR_Presse

