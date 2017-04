Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Festnahme im Fall des BVB-Anschlags

Stuttgart (ots) - Der Fall lehrt, zunächst auf die Fakten zu schauen, statt in voreilige Schlussfolgerungen oder gar Hysterie zu verfallen. Wahllos Panik zu verbreiten ist ja das vorrangige Ziel von Terroristen. Womöglich ist die IS-Terrormiliz für die Bluttat auf den Pariser Champs-Élysées verantwortlich. Ganz sicher ist dies noch nicht. In Frankreich wird man vielleicht schon bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag sehen, welch irrationale Handlungen die Terrorserie auslöst. Folglich müssen alle demokratischen Kräfte kühlen Kopf bewahren, um solchen Gefahren zu widerstehen.

