Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Kritik des Landeselternbeirats an der Bildungspolitik

Stuttgart (ots) - Die Lage im Land ist schwierig. Eltern sind beunruhigt, dass die Schulen die hohen Erwartungen nicht mehr erfüllen. An erster Stelle steht die Unterrichtsversorgung. Voraussetzung für guten Unterricht ist, dass er überhaupt stattfindet. Das sagt auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - und man kann ihr nur recht geben. Es fehlt an Lehrern im Land. Nicht alle Stellen können besetzt werden. Das ist das Grundproblem, und das kann nicht so schnell behoben werden. Ein Studium dauert. Aber wenigstens eine Bedarfsanalyse könnte die Regierung vorlegen. Und überlegen, ob alle Lehrer dort am sinnvollsten eingesetzt sind, wo sie gerade arbeiten. Unterricht muss Vorrang haben. Wenn es nicht genügend Lehrer gibt, sollten die vorhandenen unterrichten und nicht Verwaltungsaufgaben erledigen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell