Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Merkel/CDU/Parteitag

Stuttgart (ots) - Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Partei an Strahlkraft verloren. Und weil sie das deutlich zu spüren bekommt, hat sie sich in ihrer knapp 80-minütigen Rede weniger (oder so gut wie gar nicht) mit dem politischen Gegner beschäftigt, sondern nicht ungeschickt versucht, die geschundene CDU-Seele anzusprechen. Ihr Appell "Ihr müsst mir helfen!" ist da das passende Eingeständnis, an der Grenze ihrer politischen Möglichkeiten angekommen zu sein. Ob ihre aufrüttelnde selbstkritische Aufforderung - mehr Hilferuf als Marschbefehl - bis an die Basis durchdringt, ist noch nicht gewiss. Glaubten die Christdemokraten in den letzten Wahlkämpfen nicht eher, sich auf die Kanzlerin verlassen zu können, um sich hinter ihr sammeln und, nicht selten, auch verstecken zu können?

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell