Stuttgarter Nachrichten: Schulprobleme von Jungs

Stuttgart (ots) - Jungs als Bildungsverlierer? Ja, irgendwie schon. Aber was soll man machen? Ist halt so. Dabei gäbe es durchaus Grund zum Handeln, denn junge Männer ohne Perspektive sind sozialer Sprengstoff erster Güte. Es reicht nicht aus, die Lehrer für das Thema nur zu "sensibilisieren", wie es das Kultusministerium formuliert. Das ganze Schulsystem, der ganze Unterricht muss sehr viel stärker von den Kindern her gedacht werden. Mädchen kommen meist auch mit schlechten Lehrern irgendwie zu Recht, Jungs weniger. Die Schulprobleme der Jungs offenbaren vor allem, dass es bei der Qualität des Unterrichts insgesamt noch viel Luft nach oben gibt. Hier gilt es anzusetzen. Damit Jungs besser mit der Schule klarkommen. Und Mädchen auch.

