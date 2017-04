Jobbörse Jobware für hervorragenden Service ausgezeichnet / ServiceRating und Handelsblatt geben die kundenorientiertesten Unternehmen bekannt

ServiceRating und Handelsblatt geben die kundenorientiertesten Unternehmen bekannt / Die Jobbörse Jobware belegt den zweiten Platz im B2B-Ranking von TOP SERVICE Deutschland 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/38682 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Paderborn (ots) - Die Jobbörse Jobware ist als führender Personaldienstleister im Wettbewerb TOP SERVICE Deutschland 2017 ausgezeichnet worden. Unter allen Teilnehmern belegt Jobware überdies den zweiten Platz im B2B-Ranking. Ausgerichtet wird der Wettbewerb, der Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister auszeichnet, von der Agentur ServiceRating, dem Handelsblatt, dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) und YouGov.

"Jobware entwickelt die Kerndienstleistung Online-Stellenmarkt kontinuierlich weiter und reichert sie mit nutzenstiftenden Zusatzservices an", betont ServiceRating. "Durch den engen Austausch mit Kunden und Bewerbern erkennt das Unternehmen die Kundenwünsche früh und kann diese in innovative Dienstleistungsangebote übersetzen", so die Laudatio des Veranstalters.

Mit der Virtual Reality-Panoramagalerie können Jobware-Kunden ihren Arbeitsplatz, ihre Werkshallen oder ihre Messeauftritte beeindruckend in Szene setzen. Als Einbindung in Stellenanzeigen oder in die eigene Unternehmenswebsite trägt die Virtual Reality-Panoramagalerie zur Markenbildung bei und festigt das Bewerberinteresse nachhaltig.

"Jobware steht für erstklassigen Service. Diesen immer weiter zu verbessern und um Innovationen anzureichern, die unseren Kunden mehr passende Bewerber zuführen, daran arbeiten wir täglich. Über die Auszeichnung freuen wir uns sehr. Danken möchte ich unseren Mitarbeitern, die durch ihren persönlichen Einsatz unsere Kunden begeistern", so Dr. Wolfgang Achilles, Jobware Geschäftsführer.

Dr. Ulrich Rust, Vertriebsleiter Jobware, und Björn Thomsen, Jobware Marketing-Manager, haben am Donnerstag, 27. April, die begehrte Auszeichnungen in Köln-Pulheim entgegengenommen. Darüber hinaus belegen im B2B-Ranking die Nexinto GmbH den ersten Platz und Hofmann Personal den dritten Platz. Das B2C-Ranking führt Sixt Autovermietung an. Die Impuls Finanzmanagement AG folgt auf dem zweiten Platz und die R+V Betriebskrankenkasse auf dem dritten Platz.

***

Jobware ist der Online-Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte: www.jobware.de/Ueber-Jobware

Redaktion und Kontakt:

Original-Content von: Jobware Online-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell