Einladung: Migration, Integration, Inklusion - Elternbildungsangebote national und international

Berlin (ots) - Das Elternbildungsprogramm Starke Eltern - Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) stärkt seit mehr als drei Jahrzehnten die Erziehungskompetenz und verschafft so auch den Kinderrechten in der Familie mehr Geltung. Nun bietet der DKSB erstmals sogenannte Integrationsbausteine an. Diese geben Eltern, die erst vor kurzem in Deutschland angekommen sind, vor Besuch der Kurse einen Überblick über die Erwartungen an Erziehung in Deutschland und die strukturellen Rahmenbedingungen öffentlicher Betreuung und Bildung.

Vorgestellt werden die Integrationsbausteine beim Fachtag "Migration, Integration, Inklusion - Anforderungen an das Elternbildungsangebot Starke Eltern - Starke Kinder®" am Freitag, 14. Oktober 2016, von 10 bis 14 Uhr in der Kalkscheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Seit mehr als 10 Jahren werden die Elternkurse auch im Ausland angeboten. Im Anschluss an den Fachtag blickt die Veranstaltung "Starke Eltern - Starke Kinder® - national und international" von 14.30 bis 16.30 Uhr daher mit Erfahrungsberichten aus verschiedenen Ländern auf das vergangene Jahrzehnt zurück. Das Grußwort spricht Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Wir laden Sie herzlich zu beiden Veranstaltungen ein und bitten um Anmeldung bis Donnerstag, 13. Oktober, 12 Uhr an stickert@dksb.de.

Weitere Informationen zum Elternbildungsprogramm finden Sie unter www.starkeeltern-starkekinder.de.

