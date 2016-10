Bonnie Tyler besucht Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum / Bonnie Tyler besucht im Vorfeld der McDonald's Benefiz-Gala zugunsten der Kinderhilfe das Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/34184 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

München (ots) - Prominenter Besuch im Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum: Im Vorfeld der großen McDonald's Benefiz-Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung besuchte Sängerin Bonnie Tyler, der musikalische Top-Act des Gala-Abends, das Elternhaus und traf dort Familien schwer kranker Kinder.

Die Familien im Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum freuten sich am Freitag über den Besuch von Sängerin Bonnie Tyler. Für ihren Auftritt bei der McDonald's Benefiz-Gala ist sie extra nach München angereist und nutzte am Vormittag die Chance, sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Stiftung zu machen.

Nach einer Führung durch das Elternhaus, bei der sie unter anderem ein Apartment und die große Gemeinschaftsküche besichtigte, nahm sie sich Zeit, um die anwesenden Familien kennenzulernen und sich über ihre Situation auszutauschen. Auch zeigte sie sich beeindruckt von der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass sich Familien schwer kranker Kinder jederzeit zuhause fühlen können.

Das Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum bietet Familien schwer kranker Kinder seit 1995 ein Zuhause auf Zeit. In 24 Apartments wohnen jedes Jahr rund 600 Familien, während ihre Kinder im benachbarten Deutschen Herzzentrum behandelt werden.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 5 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Mit dem Kindergesundheitsmobil sensibilisiert die Stiftung Kinder und Eltern in Essen für gesundheitliche Themen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

