Frankfurter Allgemeine Bürgergespräch: "Deutschland vor der Wahl - Was blüht uns im Wahlkampf? Ein journalistischer Ausblick"

Frankfurt am Main (ots) - Am 4. Mai 2017 diskutiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit vier Journalisten über den bevorstehenden Wahlkampf der Bundestagswahl.

"Deutschland vor Wahl" ist das Thema des nächsten Bürgergesprächs der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 4. Mai 2017 in der Oper Frankfurt. Der Wahlkampf zur nächsten Bundestagswahl am 24. September 2017 ist bereits in vollem Gange. Welche Themen werden im Wahlkampf eine Rolle spielen? Werden die Deutschen vor der Bundestagswahl den härtesten Wahlkampf aller Zeiten erleben?

Vier leitende Journalisten werden diese Fragen beim F.A.Z.-Bürgergespräch diskutieren: Klaus Brinkbäumer, "Spiegel"-Chefredakteur, Bascha Mika, Chefredakteurin der "Frankfurter Rundschau", Markus Ackeret, Deutschland-Korrespondent der "Neuen Zürcher Zeitung" und Jasper von Altenbockum, Innenpolitik-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Mai 2017 um 19:00 Uhr im Holzfoyer der Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, statt. Einlass für die Veranstaltung ist um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist - auch für Pressevertreter - unter www.faz.net/veranstaltungen erforderlich.

Pressekontakt:

Original-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell